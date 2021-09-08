Любимое блюдо Винокура: рецепт фаршированной рыбы

Одним из любимых маминых блюд Владимира Натановича является рыба, фаршированная курагой. Артист охотно делится знаменитым семейным рецептом с поклонниками.

Ингредиенты

Одна щука, две головки репчатого лука, две свеклы, две-три моркови, пять штучек кураги, 70 г сала, 300 мл молока, два яйца, два-три ломтика черствого белого хлеба, один-два лавровых листа, специи (соль, перец) – по вкусу.

Способ приготовления

1. Подготавливаем рыбу: очищаем тушку от чешуи, делаем надрез под хвостом, вынимаем жабры и внутренности, хорошо промываем под проточной водой и обсушиваем. Немного отбиваем тушку скалкой, отрезаем голову и аккуратно снимаем кожу, стараясь не повредить ее целостность. Отделяем хребет и снимаем мясо с кожи и костей.

2. Рыбные кости заливаем холодной водой и отправляем вариться вместе с луком, лавровым листом и черным перцем горошком. После закипания бульона снимаем пену и варим на маленьком огне примерно 40 минут.

3. Черствый хлеб замачиваем в молоке примерно на десять минут, а курагу – в холодной воде на пять минут. После размягчения сухофрукты нарезаем мелкими кубиками.

4. Мякоть рыбы измельчаем на мясорубке с мелкой насадкой. Также через мясорубку пропускаем нарезанное сало.

5. Морковь и лук мелко режем и обжариваем на растительном масле.

6. В большой миске соединяем рыбу, сало, овощи и хлеб, хорошо перемешиваем.

7. Отделяем белки от желтков. Желтки смешиваем с курагой и добавляем к фаршу. Белки взбиваем миксером до состояния пены и тоже вмешиваем в фарш. Солим, перчим. Аккуратно начиняем кожу и голову щуки.

8. Из нарезанных слайсами свеклы и моркови делаем овощную подушку и выкладываем в глубокую жаропрочную форму. Сверху кладем подготовленную рыбу и заливаем бульоном.

9. Фольгу смазываем сливочным маслом и закрываем ею форму. Запекаем блюдо в духовке, разогретой до 180 градусов в течение 20 минут. После этого снимаем фольгу и готовим еще около 20 минут.

Любимое блюдо Владимира Винокура готово!