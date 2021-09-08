 

Сильное землетрясение произошло у Акапулько на юго-западе Мексики

08.09.2021, 6:22, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗемлетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник вечером в районе города Акапулько в юго-западном штате Герреро на тихоокеанском побережье Мексики, сообщила Национальная сейсмологическая служба страны.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 14 км к юго-востоку от Акапулько. В столице Мексики, расположенной примерно в 300 км от этого курорта, сработала система оповещения о сильном землетрясении, передает ТАСС.

По данным столичных властей, подземный толчок не причинил разрушений, однако обесточил ряд районов. Глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум призвала население сохранять спокойствие. «Управление общественной безопасности выполнило уже три облета города, никакого ущерба выявлено не было», – сказала она.

Напомним, в июне 2020 года на юге Мексики произошло сильное землетрясение, в результате на тихоокеанское побережье страны обрушилось небольшое цунами.



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