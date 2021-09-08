Масть Вишневского

Власть опасается умного голосования, но не боится смешного.

Эту ржачную историю знают все. За исключением тех, кто ее не знает.

Исключительно для них повторим сюжет, а уж потом посмеемся. Итак, в Петербурге Борис Вишневский, правозащитник и руководитель фракции «Яблока» в городском парламенте, выдвинулся кандидатом на выборах в Государственную думу, а также снова в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. И вдруг у Бориса Лазаревича возникли сразу два конкурента, тоже Борисы и тоже Вишневские. Оба, Борис Иванович и Борис Геннадьевич, захотели избраться депутатами Законодательного собрания, а один из них — еще и депутатом Госдумы (разумеется, по тому же округу, что и Борис Лазаревич).

Это еще не смешно. Технология выдвижения двойников (для того, чтобы сбить с толку избирателей и рассеять голоса) давно отработана. Повсюду и много раз политтехнологи и политэнергетики подбирали для нужных кандидатов однофамильцев ненужного. Но на этот раз однофамильцев, похоже, не нашлось, зато, как было легко установлено, нашлись два человека, согласившиеся для блага демократии поменять свои имена и фамилии. До того, как стать Борисами Вишневскими, один был Виктором Ивановичем Быковым, второй — Алексеем Геннадьевичем Шмелевым.

Кто знает, вдруг это не все перевоплощения. А если замысел еще глубже?

Возможно, ранее оба они были женщинами, согласившимися сначала сменить пол, а потом пару раз — и имена с фамилиями.

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Двойники (или уже тройники?) украсили себя бородами и прическами, как у Бориса Лазаревича, и полученные копии были заверены. Не нотариусом, а избирательными комиссиями. При этом глава Центризбиркома Элла Памфилова для порядка слегка пожурила их и ненастойчиво предложила им не смешить страну, а сняться с выборов. Впрочем, была ли это Элла Александровна? Кругом двойники, и уже начинаешь думать, что от ее имени выступила какая-нибудь Элла Ивановна или Элла Геннадьевна.

Подлинный Вишневский с иронией отнесся к этим предвыборным коллизиям и вроде не собирается судиться с двойниками. Но, может, они будут судиться между собой? Ведь теперь они мешают друг другу пройти в Законодательное собрание.

Какие же выводы можно сделать, любуясь на этот фамильный сервиз? Все поняли, что такое разрешено.

И теперь всякий сможет участвовать в выборах под свежей фамилией. Захочет кто-нибудь запутать избирателей Петра Толстого, без проблем зарегистрируется под фамилией Достоевский или Чехов. Да не обязательно вредить другому. Можно просто помочь себе. И тот же Борис Лазаревич Вишневский, видя такое дело, мог бы быстренько сменить имя и фамилию на абсолютно проходные. Стал бы, допустим, Сергеем Лазаревичем Шойгу. Или Сергеем Лазаревичем Лавровым. Ну, пожурила бы его немного какая-нибудь из Памфиловых.

И еще: чтобы не опасаться двойников-тройников, фамилию надо иметь надежную. Что-то мне трудно представить, чтобы, борясь с «Яблоком», кто-то взял себе фамилию Шлосберг. Да и жаль, сам я ни в какой партии не состою и ни в каких выборах не участвую…

И все же спрашивается, как быть с теми петербургскими двойниками? Надо ли привлечь их к какой-то ответственности? Ни в коем случае! Наоборот, желательно их сохранить в таком виде. Вдруг Вишневский когда-нибудь станет президентом — тогда эти двойники очень понадобятся. У президента дел много. Борис Лазаревич будет принимать в Сочи Лукашенко, и в это же время Борис Геннадьевич встретится с молодежью на Валдае, а Борис Иванович нырнет в море за амфорами.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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