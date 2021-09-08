 

На Украине назвали возможные места встречи Путина и Зеленского

08.09.2021, 5:28, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Крыму или в Москве из-за важности саммита для Киева, сообщил экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

«Если раньше Зеленский еще выбирал, где можно встречаться, то посмотрите, чем закончится. Встреча будет в Москве, скорее всего. <…> И кстати может быть еще в Крыму. Это было бы красиво», – приводит слова Мураева РИА «Новости».

На вопрос ведущей [о том], может ли встреча пройти в Минске, экс-депутат Рады отметил, что хотя такая вероятность мала, она все-таки существует. «Ну кстати в Белоруссии тоже [было бы] весьма унизительно [для Зеленского]. После того, что украинская власть на дипломатическом уровне сделала с Белоруссией, с [президентом Белоруссии Александром] Лукашенко. Тоже может быть», – сообщил Мураев.

Бывший депутат объяснил, что Украина намного более заинтересована во встрече Зеленского и Путина. По мнению Мураева, саммит с российским лидером жизненно важен для Киева из-за вопросов урегулирования конфликта в Донбассе, транзита газа и тяжелого экономического положения на Украине.

На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли Зеленский согласится «пойти на унижение» и приехать в Крым, хотя российский лидер не будет обсуждать с ним вопрос полуострова, Мураев отметил, что украинский президент – «заложник своих слов».

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма якобы будет в повестке встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В воскресенье глава МИД Украины сообщил о готовности Зеленского встретиться с Путиным. После этого в Москве заявили, что Киев избегает прямых контактов с Москвой по вопросу встречи президентов. Сам Путин заявлял, что ситуация в отношениях РФ и Украины ненормальная и неестественная, выразив надежду на восстановление отношений, «и чем раньше, тем лучше». Ранее первый вице-премьер Украины Алексей Любченко утверждал, что подготовка встречи президентов РФ и Украины ведется на самом высоком уровне. При этом Украина в качестве места встречи предложила Крым. В Кремле подтверждали готовность к диалогу «за вычетом тех тем, которые абсолютно бесполезно обсуждать».

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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