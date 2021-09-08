Мнение: Коротко по Афганистану. 07.09.2021

Полный список правительства Афганистана.

Прямо скажем, не очень инклюзивного правительства. Зато Хаккани аж 4 штуки. Так сказать порвали правительство на части по-братски.

Отдельные министерства будут заниматься делами беженцев и вопросами производства наркотиков (официально, в сторону сокращения производства – неофициально, ну как пойдет).

Пропагандой будет заведывать уже знакомый Забихуллах Муджахид.

PS. Россия объявила, что посол России в Афганистане будет присутствовать на официальной церемонии оглашения состава нового правительства. Ранее добро на участие дали Пакистан и Катар. Также ожидают послов Китая, Ирана и Турции.

PS2. Талибан также объявил, что хочет развивать дружеские отношения со всеми странами мира. Кроме Израиля.

PS3. Россия пока не будет признавать Талибан официально. Сначала собираются посмотреть на его поведение. Если будет вести себя хорошо, то его признают. Китай и Иран занимают идентичную позицию. Поэтому Талибан будет стараться в ближайшие недели вести себя хорошо, насколько он вообще может себя так вести.

PS4. За нового министра МВД Афганистана в США назначена награда в 5 000 000 долларов. Можете смело звонить в ФБР и сообщать, что у вас есть информация, что Хаккани сейчас в Кабуле вместе со своими сообщниками. Стоит отметить, что часть министров числится в различных персональных санкционных и террористических списках.

PS5. В руки Талибана попали основные базы данных (в том числе биометрические) на всех афганских полицейских, сотрудников организаций связанных с НАТО, правительственных чиновников, переводчиков работавших с США и НАТО, работников частных военных компаний и местных ЧОПов. В этих базах, например, данные о выплатах сотрудникам различных силовых структур прежнего правительство – на 700 000 человек. А также на 9 000 000 человек так или иначе состоявших в отношениях или работавших на правительство. ГБ Талибана наверняка будет изучать эти данные и к некоторым из тех, кто не успел драпануть из Афганистана, наверняка будут вопросы.

PS6. Протесты против связей Талибана с Пакистаном, к которым призвал Масуд, были достаточно легко подавлены талибами. В Герате и Парване не обошлось без трупов.

PS7. Новый лидер Афганистана сегодня еще раз поздравил народ Афганистана с освобождением от иностранного господства и заявил, что народ Афганистана впервые с 1979 года контролирует всю страну и сам распоряжается своей судьбой.

PS8. Талибан с трудом справляется с искушением провести официальную церемонию по взятию власти 11 сентября. Это была бы знатная пощечина как США, так и Байдену персонально.

—