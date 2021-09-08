 

Суд в Чехии приговорил гражданина страны к 20 годам тюрьмы

08.09.2021, 4:36, Разное
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…за участие в формированиях «ДНР».

В Праге чешского гражданина Иржи Урбанека по прозвищу «Бегемот» приговорили к 20 годам тюрьмы за участие в конфликте на юго-востоке Украины в составе формирований самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщает издание České Noviny.

Урбанека признали виновным в участии в террористической группировке и в теракте. По информации портала Novinky.cz, осужденный приехал на восток Украины в начале 2015 года, занимался раскопкой траншей и охраной территорий в городе Марьинка, селах Спартак и Красногоровка, а затем участвовал в боевых действиях с применением оружия.

Байкер Александр «Хирург» Залдостанов и Иржи «Бегемот» Урбанек в Донецке 9 мая 2017 года. Фото: Адам Гайек / iDNES.cz

Суд посчитал, что вину Урбанека в том числе доказывают и его посты в фейсбуке с фотографиями в военной форме с линии фронта. В них он заявлял, что воюет на стороне пророссийских сепаратистов. Прокурор также запрашивал для него 20 лет лишения свободы.

«Бегемот» с другими участниками формирований «ДНР» Фото: Facebook

Летом суд Чехии приговорил белоруса Алексея Фадеева к 21 году лишения свободы с последующей депортацией за участие в формированиях «ДНР». Ранее его приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы за участие в ОПГ, но затем переквалифицировали обвинение на терроризм и ужесточили наказание.

Источник: Новая газета



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