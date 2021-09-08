 

В Белгородской области школьники получат доступ к современным учебным лабораториям

08.09.2021, 4:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ селах Белгородской области около 10 тыс. школьников смогут учиться в современных лабораториях химии, биологии и физике, сообщила начальник департамента образования Белгородской области Елена Тишина.

Центры технической и естественно-научной направленности начнут работу в рамках национального проекта «Образование», сообщается на сайте правительства региона.

«Нашим детям важно сегодня не погружаться полностью в цифровой мир, но и творить руками, воплощать свои идеи в реальные предметы. Ребята получат первые навыки профориентации. Ребенок пока только идет к будущей профессии, но именно в IT-кубе или «Точке роста» он может понять, интересно ему это дело или нет», – отметила Тишина.

В 2021 году планируется нарастить число до 132. На сегодня в центрах технической и естественно-научной направленности, созданных на базе 87 школ, обучаются свыше 20 тыс. школьников.



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