В Вашингтоне решили не торопиться с признанием «Талибана»

Соединенные Штаты пока не спешат с признанием власти «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Нет никакой спешки с признанием. Это действительно будет зависеть от того, какие шаги предпринимает «Талибан», – цитирует Псаки ТАСС.

Она добавила, что мировое сообщество будет наблюдать за талибами, признание будет зависеть от того, разрешат ли они американцам и другим иностранцам покидать Афганистан, разрешат ли они тем, которые хочет покинуть страну, выехать, разрешат ли они доставлять гуманитарную помощь, как они будут обращаться с женщинами и девочками.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.