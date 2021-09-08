 

В Вашингтоне решили не торопиться с признанием «Талибана»

08.09.2021, 4:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСоединенные Штаты пока не спешат с признанием власти «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Нет никакой спешки с признанием. Это действительно будет зависеть от того, какие шаги предпринимает «Талибан», – цитирует Псаки ТАСС.

Она добавила, что мировое сообщество будет наблюдать за талибами, признание будет зависеть от того, разрешат ли они американцам и другим иностранцам покидать Афганистан, разрешат ли они тем, которые хочет покинуть страну, выехать, разрешат ли они доставлять гуманитарную помощь, как они будут обращаться с женщинами и девочками.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не принимала решений о признании движения «Талибан», российская сторона пытается понять, насколько заявления талибов будут соотноситься с реальными действиями.



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