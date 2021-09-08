 

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить объявления мошенников с символикой Роскосмоса

08.09.2021, 4:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоскомнадзор обратился к Facebook с требованием удалить объявления мошенников, в которых используется символика Роскосмоса.

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием принять меры по удалению и недопущению распространения в социальной сети Facebook мошеннических рекламных объявлений, использующих официальное наименование и символику российской государственной корпорации «Роскосмос», – сообщается на сайте ведомства.

По данным Роскомнадзора, пользователей приглашают регистрироваться в якобы проекте Роскосмоса, который позволяет заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке предлагается передать банковские данные третьим лицам.

«Эти объявления направлены на мошенническое изъятие денежных средств у граждан», – подчеркнули в РКН.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook привел «механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством России».

Во вторник депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в Facebook замечена новая мошенническая схема, в которой применяются логотипы Роскосмоса, используется портрет президента РФ Владимира Путина и видеоролик с его участием, смонтированный из кадров новостей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Мусульмане сорвали флаг с французского посольства на Кипре

19.04 / Названы сроки разработки программы строительства грузовых арктических судов в России

28.06 / Зеленский уволил подозреваемого в получении взятки Балоня с должности главы Кировоградской ОГА

17.07 / В Харьковской области перевернулся комбайн, есть погибший – ГСЧС

16.08 / Самолеты ВВС Германии не смогли приземлиться в Кабуле

12.03 / Замглавы правительства Ставропольского края задержан по делу о взятках

05.03 / «Аэрофлот» предложил сделать платной регистрацию в аэропортах

29.07 / Заседание СНБО пройдет в Донецкой области. Рассмотрят восемь вопросов – Данилов

24.06 / “Умные и хорошие люди должны рожать. Очень много дебилов вокруг, начиная с депутатов”. Горбунов показал объятия с беременной Осадчей

19.07 / «Химки» вышли в финал Кубка РФ по футболу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика