Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить объявления мошенников с символикой Роскосмоса

Роскомнадзор обратился к Facebook с требованием удалить объявления мошенников, в которых используется символика Роскосмоса.

«Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием принять меры по удалению и недопущению распространения в социальной сети Facebook мошеннических рекламных объявлений, использующих официальное наименование и символику российской государственной корпорации «Роскосмос», – сообщается на сайте ведомства.

По данным Роскомнадзора, пользователей приглашают регистрироваться в якобы проекте Роскосмоса, который позволяет заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке предлагается передать банковские данные третьим лицам.

«Эти объявления направлены на мошенническое изъятие денежных средств у граждан», – подчеркнули в РКН.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал, чтобы Facebook привел «механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством России».

Во вторник депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что в Facebook замечена новая мошенническая схема, в которой применяются логотипы Роскосмоса, используется портрет президента РФ Владимира Путина и видеоролик с его участием, смонтированный из кадров новостей.