 

В Китае рассказали о рисках гиперзвуковых полетов

08.09.2021, 3:34, Новости дня
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Недавний полет Virgin Galactic, который разогнали до скорости всего в три раза больше звуковой, наглядно продемонстрировал, что гиперзвуковые самолеты плохо управляются в воздухе из-за своей слабой маневренности. Но еще хуже то, что такие летательные аппараты трудно сажать.

В Китае создают самолеты, которые смогут летать со скоростью 5 Мах. По словам специалистов, при посадке гиперзвуковые двигатели придется отключать еще за 200 км от аэропорта, а попытка посадить самолет на полосу будет только одна.

Также очень плохо и то, что такие самолеты на невероятной скорости будут то и дело пересекать воздушное пространство, по которому движутся обычные авиасуда. Но в Китае утверждают, что уже нашли, как решить эти и другие проблемы.



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