В Мюнхене собираются запустить роботакси

Как стало известно, во время IAA Mobility 2021, проходящем в Мюнхене, договор о сотрудничестве подписали компании Intel и SIXT. Партнеры договорились о том, что совместными усилиями уже в будущем году запустят на улицах этого немецкого города роботакси.

Машины будут ездить под брендом Mobileye. Это, напомним, дочерняя компания Intel. А к концу нынешнего десятилетия роботакси смогут вытеснить с рынка обычные таксомоторы, считают эксперты.

Речь идет о сервисе по индивидуальному извозу на такси-беспилотниках. Заказы клиенты также будут оформлять через специальное приложение и интернет-сервис. Кстати, Mobileye сейчас контролирует работу 200 тысяч таксомоторов по всему миру. Что будет с самими таксистами? Увы, но все они в недалекой перспективе останутся без работы.