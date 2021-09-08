В ВОЗ заявили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове в ходе транслируемой онлайн сессии вопросов и ответов с пользователями социальных сетей заявила, что мир вышел на плато по заболеваемости коронавирусом.

«Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне. В последнее время ежедневно выявляется 4,4–4,5 млн случаев заражения и регистрируется порядка 67–68 тыс. смертей… Однако в различных регионах наблюдается различная ситуация», – приводит ее слова ТАСС.

Эксперт уточнила, что в Северной и Южной Америке наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе – снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности. Одновременно с этим в Африке отмечается спад.

«Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с пандемией», – заключила она.

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что «мы возвращаемся к ситуации, в которой мы не хотели бы оказаться». По его словам, в некоторых странах даже с высоким уровнем вакцинации наблюдается рост заболеваемости. Он отметил, что это говорит о большой энергии и потенциале вируса.

Кроме того, Райан обратил внимание на несправедливую ситуацию в мире, когда «в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин».

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в РФ в ближайшее время, но заявила, что нужно подождать стабилизации ситуации.