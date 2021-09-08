Для российской молодежи открыли регистрацию на программу бесплатных путешествий

Росмолодежь, Ростуризм совместно с Минобрнауки России, АНО «Россия – страна возможностей» и Российским обществом «Знание» запустили регистрацию в программу бесплатных путешествий для российской молодежи на онлайн-трансляции «Маршрут к мечте».

Участники будущих поездок и организаторы проекта рассказали о подробностях предстоящих путешествий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

О глобальной цели программы рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко: «Все проекты платформы «Россия – страна возможностей», общества «Знание» совместные: в них ребята выступают всегда соавторами. Меня очень порадовало, когда ребят сегодня спрашивали, что было бы крутой наградой за победу в олимпиадах и конкурсах, то абсолютное большинство говорит, что это не деньги, а возможность увидеть страну, путешествия. Ребята хотят больше посмотреть, больше своими руками потрогать и почувствовать, насколько огромная и прекрасная наша страна. Из желания ребят родился этот проект».

По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, за первую половину 2021 года большое количество россиян совершили туристические поездки. С ночевкой даже на один день посетили разные места 24,6 млн человек, 25 млн – без ночевки так или иначе познакомились со страной.

Голикова отметила занятость в сфере туризма, почему она перспективна, как ребята могут быть в ней востребованы: «Туризм для России, на мой взгляд, всегда был перспективен, потому что у нас большая страна с большой протяженностью, с большим количеством традиций, многовековой историей. Очень важно задуматься, что только 45% наших граждан «вырываются» на отдых за территорию того региона, в котором непосредственно проживают. Наша задача – это сломать. Этому будет способствовать и нацпроект «Туризм», и мы хотели бы, чтобы количество людей, которые выбирают профессию, росло. Сегодня 1,7 млн человек, которые профессионально связаны с туризмом. Нам хотелось, чтобы было 4,7 млн человек. Для молодых людей – это новый вызов, возможность не только работать в этой индустрии, а возможность работать индивидуальным предпринимателем, самозанятым».

Кроме того, этим летом стартовала программа развития студенческого туризма, которая расширила возможности для путешествий по РФ в период каникул. Они могли останавливаться в университетских кампусах и общежитиях и посещать самые интересные туристические маршруты.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал об этом подробнее: «Программа новая, стартовала в пилотном режиме. Ее суть очень простая – мы даем возможность студентам путешествовать по регионам России, используя ресурсы университетов. Саму программу пребывания готовили студенты, которые живут в городе».

Программа «Больше, чем путешествие» будет доступна для участников платформ «Россия – страна возможностей» и «Другое дело», конкурсов «Твой Ход» и «Большая перемена», Российского общества «Знание». География поездок охватит все федеральные округа, участникам будут доступны на выбор не менее 250 различных маршрутов. Регистрация проходит на сайте morethantrip.ru.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова поделилась концепцией программы и ее развитием: «Рабочее название проекта – «Путешествие мечты». С самого начала мы исходили из того, что участники программы – продвинутые ребята, с активной жизненной позицией, которые хотят не просто путешествовать – они хотят большего, хотят проявлять себя, учиться новому и идти к своей мечте. Отсюда концепция проекта – с одной стороны, показать ребятам самые яркие, уникальные и незабываемые места в нашей стране, а с другой – дать возможность попробовать себя в чем-то новом, расширить горизонты».

Первая поездка состоится уже 23 сентября. Молодых людей ждут туры выходного дня и многодневные поездки, экспедиции форматов light и pro. Путешественники познакомятся с регионом, в том числе через культуру и общественно значимую деятельность. Для участников разработаны направления по урбанистике, IT, экологии, медиа и волонтерству. Предполагается, что в путешествии участникам проекта будет предложено разработать кейс, актуальный для реализации в конкретном регионе.

Для участников программы Российское общество «Знание» подготовило ряд активностей, рассказал гендиректор общества Максим Древаль. «Мы постарались добавить смыслов и содержания: в программе путешествия запланированы экскурсии по знаковым местам с лекторами общества «Знание», – сказал он.

В рамках программы создан единый медиапортал, на котором участники смогут выбрать путешествие и к нему присоединиться. Все желающие посетят VR-экскурсии по маршрутам.

Поездки будут организованы бесплатно по поручению президента России. По итогам Послания Федеральному Собранию Владимир Путин поручил правительству проработать ряд инициатив, связанных с повышением доступности путешествий по РФ для школьников и студентов.

Организаторы программы – Федеральное агентство по делам молодежи, Федеральное агентство по туризму совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, АНО «Россия – страна возможностей», Российское общество «Знание». Информационным партнером трансляции «Маршрут к мечте» выступила Mail.ru Group. Федеральное агентство по делам молодежи благодарит за содействие в организации съемок ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии».