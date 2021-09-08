 

Байден назвал новую экзистенциальную угрозу для США и всего мира

08.09.2021, 2:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКлиматические изменения представляют экзистенциальную угрозу для США и всего мира, сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе поездки на северо-восток страны для оценки ущерба от урагана «Ида».

«Мы должны послушать ученых, экономистов, экспертов по национальной безопасности, они все говорят, что сейчас «красный код», страна и мир в опасности», – приводит ТАСС слова Байдена на митинге в нью-йоркском районе Куинс, трансляцию которого вел телеканал CNN.

«Изменения климата представляют экзистенциальную угрозу для наших жизней, нашей экономики, и эта угроза уже пришла, лучше не станет», – отметил Байден.

По его мнению, сейчас необходимо не просто восстанавливать поврежденную или разрушенную инфраструктуру, а строить новые объекты с учетом чрезвычайных погодных явлений, которые все чаще происходят в стране.

В прошлую пятницу президент Владимир Путин заявил об использовании темы климата в мире для решения экономических, политических задач и переформатирования рынка.



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