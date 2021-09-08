Компания Xiaomi ошибочно продала несколько дорогих смартфонов как дешевые

Как сообщают источники вчера интернет-магазин китайского производителя Xiaomi ошибочно продал несколько дорогих моделей Mi 11 Pro по семьсот юаней. По текущему курсу получается, что покупатели получили гаджеты всего-то по 108 американских долларов.

Но дело в том, что настоящая цена данного гаджета составляет 762 «зеленых». В частности, точно известно о продаже с более чем семикратной скидкой версии смартфона с 8 Гб оперативной и 256 Гб основной памяти.

Причиной ошибочного определения цены специалисты назвали самый обыкновенный баг. На самом деле, речь шла о скидке в 700 юаней. А система посчитала, что это и есть цена смартфона по акции. Информации о возврате денег клиенту и отмене продажи пока не поступало.