 

Компания Xiaomi ошибочно продала несколько дорогих смартфонов как дешевые

08.09.2021, 2:40, Новости дня
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Как сообщают источники вчера интернет-магазин китайского производителя Xiaomi ошибочно продал несколько дорогих моделей Mi 11 Pro по семьсот юаней. По текущему курсу получается, что покупатели получили гаджеты всего-то по 108 американских долларов.

Но дело в том, что настоящая цена данного гаджета составляет 762 «зеленых». В частности, точно известно о продаже с более чем семикратной скидкой версии смартфона с 8 Гб оперативной и 256 Гб основной памяти.

Причиной ошибочного определения цены специалисты назвали самый обыкновенный баг. На самом деле, речь шла о скидке в 700 юаней. А система посчитала, что это и есть цена смартфона по акции. Информации о возврате денег клиенту и отмене продажи пока не поступало.



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