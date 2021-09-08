В РФ стартовали продажи планшетов HTC A100 с 8 Гб ОЗУ

Компания HTC огласила о начале продаж на территории РФ новой модели планшета А100. Клиентов просят искать товар в сетевых магазинах.

Устройство оснащено экраном с диагональю 10,1 дюйма, созданным по технологии IPS. Изображение на нем получается с разрешением 1920 на 1200 пикселей. На лицевой стороне расположена камера мощностью 5 Мп. Основная же получила два датчика – на 13 и 2 Мп.

В основу конструкции положен процессор Unisoc T618. В устройстве обеспечено 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб основной. Планшеты поступают в продажу с предустановленной операционной системой Android 11. Емкость аккумулятора – 7000 мАч. Есть поддержка 4G. Цена этого планшета в РФ составляет 19990 рублей.