 

“Ленивые” картофельные пирожки очень просто готовить, а начинка может быть любой

08.09.2021, 2:36, Разное
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Ленивые пирожки – это прекрасный способ использовать оставшийся картофель или продукты для начинки. Если у вас есть несколько ломтиков салями, сыра или немного грибов, то вы можете смело приготовить все для этого блюда. Начинки можно придумывать исходя из вашего вкуса или же того, что есть в холодильнике.

Список необходимых ингредиентов

Чтобы приготовить картофельные пирожки, нужно взять следующие ингредиенты:

250 грамм муки;пять грамм разрыхлителя;500 грамм картофеля;соль, примерно половину чайной ложки;немного черного перца, лучше брать свежемолотый;половину пучка петрушки;яйцо.

Для начинки можно взять что угодно. Например, несколько ломтиков сыра. Также потребуется масло для жарки пирожков.

Приготовление по рецепту

Начинать следует с теста. Если у вас нет отварного картофеля, нужно очистить сырые клубни, отправить их вариться до готовности.

Выкладываем картошку в емкость и хорошенько мнем при помощи вилочки или же специального приспособления для пюре. Даем немного остыть.

Добавляем нарезанную мелко зелень, яйцо, муку и разрыхлитель. Вводим специи. Все тщательно смешиваем, чтобы получить липкое тесто. Делим его на две равные части.

Тесто лучше всего формировать прямо руками.

Теперь я режу сыр на восемь ломтиков. Одну часть картофельного теста нужно раскатать в лепешку.

Выкладываем сверху кусочки сыра, как лепестки у цветка. Накрываем второй раскатанной лепешкой. Нарезаем все на треугольники, чтобы ломтики сыра остались по одному внутри каждого пирожка. Края нужно закрыть.

Теперь нужно разогреть на сковороде масло. Я использую обычное растительное без запаха. Обжариваю картофельные пирожки с одной стороны, а когда они станут румяными, то переворачиваю и жарю их с другой стороны. Подавать пирожки можно сразу же. Прекрасным дополнением станет сметана или соус на основе натурального йогурта или майонеза.



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