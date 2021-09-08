Сборная Украины по волейболу досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

Как отмечается на сайте ЧЕ 2021, 2 сентября Украина обыграла Грецию (3:2), 5 сентября – Португалию (3:2). При этом 3 сентября украинцы уступили команде Сербии (0:3).

После четырех туров Евро 2021 в активе Украины 7 очков, она – третья в группе А. Таким образом, за тур до окончания группового раунда турнира, сборная гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата.

Скриншот: eurovolley.cev.eu

8 сентября в заключительном поединке секстета А сборная Украины сыграет против команды Польши.

Контекст:

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин продлится до 19 сентября, матчи играют в четырех странах – Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии.

Украина второй раз подряд выходит в финальную часть волейбольного Евро. В 2019 году украинская команда достигла 1/4 финала турнира, уступив Сербии.

—