Простить, понять, отпустить?

Размышления над книгами Сьюзен Форвард и Жасмин Ли Кори — в контексте христианской и буддийской традиций…

Психотерапия и религия — союзники или конкуренты? Думается, ответ на этот вопрос состоит в том, чтобы перестать делить людей, страдающих от психологических проблем, на «духовных чад» и «клиентов». Признав возможности современной психотерапии помогать в тех случаях, когда бессильны аскетика и церковные таинства.

Конфликт между современной психологией и традиционными моральными установками разных религий — тема не новая. Существует масса рецептов преодоления этого конфликта, полюсами которого выступают «традиционные ценности», с одной стороны, и «научный атеизм» — с другой. Между этими полюсами — широкий диапазон вариантов разрешения психологических коллизий, заставляющих страдать современного человека, но практически неизвестных древним традициям. В большинстве случаев попытки подменить духовной практикой элементарную психотерапию обречены на провал — и к этому выводу на собственном печальном опыте приходит все больше «новообращенных» из 90-х.

Автор популярных в США книг о буддизме и колумнист Лодро Ринзлер признался:

«Тот факт, что я страдал от суицидальных мыслей, не отменяет моего многолетнего опыта медитации или понимания буддийских учений, однако он показывает, что я человек и страдаю так же, как и все люди. Вы можете быть опытным практиком и все равно испытывать серьезные жизненные трудности… Буддисты не могут пытаться решить все проблемы на подушке для медитации.

Когда ситуация серьезно усугубляется — как в случае, когда вы не можете вставать с постели по утрам, — вам нужна помощь.

Если есть даже отдаленные подозрения, что у вас депрессия или что вы испытываете эмоциональные переживания, которые попросту вырывают жизнь из-под вашего контроля, лучше всего обратиться за помощью к специально обученным профессионалам. Конечно, вы можете обратиться к учителю медитации, однако психотерапевт в таких случаях может оказаться полезнее».

Выдавать ли нимб святости каждой матери?

Чрезвычайно распространенная проблема, перед которой беспомощны «традиционные ценности», но которая ведет к суицидальным мыслям и действиям, — это «токсичное» воздействие на ребенка (в том числе повзрослевшего) со стороны родителей, учителей и значимого для него окружения. Проблеме посвящена классическая в современной психологии книга Сьюзен Форвард «Токсичные родители» (в русских изданиях — «Вредные родители»). Мы посмотрим на нее сквозь призму только что переведенной на русский книги «Мамина НЕлюбовь» Жасмин Ли Кори, которая предлагает альтернативный, «вегетарианский» подход к проблеме — в духе позитивной экопсихологии.

У Ли Кори не найти ужасов физического насилия и сексуального абьюза, которыми полны «Токсичные родители».

Деликатность автора позволяет без истерики порассуждать о бессилии религиозных традиций перед «токсичными» родителями.

В книге отмечается религиозное происхождение культа материнства и ореола «божественных родителей»:

«Наши религии единодушно поддерживают практическое всемогущество родительского авторитета. Выражение недовольства в отношении супругов, любимых, братьев, начальства и друзей допустимо, но конфликт с родителями с целью отстоять нашу независимость считается почти табу. Сколько раз мы слышали «Не перечь матери!» или «Не смей повышать голос на отца!»?»

Иудеохристианская традиция сакрализует это табу и включает его в коллективное бессознательное, уподобляя обязанность «чтить отца и мать» почитанию Бога Отца и послушанию Матери Церкви. Эта идея, подавляющая суверенитет личности в процессе ее взросления, находит выражение в наших школах, церквах, официальной пропаганде и законодательстве («возвращение к традиционным семейным ценностям»), даже в бизнесе. Высшим оправданием родительского гиперконтроля, а по сути — насилия, служит то, что они «дали нам жизнь». Хотя, по идее, именно религия должна предлагать метафизическую перспективу происхождения жизни, отрывая ее от грубой материальности передачи генетической информации.

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Каковы вероучительные основы «традиционных ценностей» в отношении «токсичных» родителей? В первую очередь это ветхозаветная заповедь Декалога о почитании отца и матери и множество ее дубликатов и производных. От привычных присказок «Христос терпел и нам велел» до «Домостроя» и «Основ социальной концепции» РПЦ. Представители этой организации постоянно продвигают семейные ценности, разоблачая западную «вариативность» и аборты, агитируют за деторождение, причем особенно стараются монахи — что митрополит Иларион, что сам патриарх Кирилл. Лукавство и противоречивость такой позиции в свойственной ему манере раскритиковал опальный протодиакон Андрей Кураев. На вопрос ведущего проекта «12 сцена», согласен ли о. Андрей с фразой «Кому Церковь не мать, тому Бог не отец», Кураев заявил, что

«мать может быть злобной сукой. Есть случаи, когда матери убивают своих детей и выбрасывают на помойку. Я бы не стал заранее выдавать нимб святости каждой матери».

В буддизме убийство отца или матери относится к числу пяти тягчайших грехов, равных пролитию крови Будды. В современном буддизме культ родителей достиг, кажется, своего логического предела: Далай-лама и другие авторитетные учителя постоянно говорят о «всех живых существах как наших бывших матерях» (в контексте доктрины реинкарнации). Правда, будучи рационально мыслящим человеком, нынешний Далай-лама оговаривается, что эта заштампованная фраза имеет прежде всего «техническое» значение и направлена на развитие сострадания.

Язык режет больнее ножа

Всевозможное насилие — физическое и сексуальное, не говоря уже о психическом — в семье, школе и даже в церкви стало предметом бесчисленных научных публикаций и журналистских расследований. Педофилия католических священников даже перестала быть «информационным поводом». А попытки того же Кураева привлечь внимание к сексуальной эксплуатации семинаристов уже в России, кажется, потерпели фиаско и не привели к расследованиям — как по церковной, так и по уголовной линиям. Популярные на Западе буддийские ламы и ринпоче также иногда попадаются на секс-скандалах и прочем абьюзе. Свежие литературные и кинопроизведения о жизни ультраортодоксальных иудейских общин рисуют столь же печальную картину. С нашей точки зрения, у буддизма гораздо больше общего с толерантным христианством, чем с жестко монотеистическим исламом или этнически замкнутым иудаизмом.

Что предлагают буддийские и христианские учителя жертвам абьюза, особенно семейного?

Помимо упоминавшейся мантры о «всеобщем материнстве», буддисты напомнят о собственной кармической ответственности каждого человека за свои жизни — прошлые, настоящую и будущие. То есть жертва всегда становится жертвой по собственной вине, даже если она ничего о ней не помнит после цепочки перерождений. Христианские пастыри порекомендуют молиться и каяться, исповедоваться духовнику, а в самом прогрессивном случае направят к православному психотерапевту, каковые уже стали появляться и развивать свой «нишевый» бизнес…

Сьюзен Форвард напоминает читателям истину «Язык режет больнее ножа». Оскорбительные эпитеты, унижающие комментарии, злонамеренная критика со стороны родителя внедряют в сознание ребенка негативное представление о самом себе, лишают его мотивации для личностного развития, по большому счету — разрушают его жизнь. Один читатель признался Форвард:

«Если я бы мог выбирать между вербальным и физическим абьюзом, я бы предпочел избиение. Так как после остаются шрамы, люди, по крайней мере, сочувствуют. А с вербальным абьюзом ты просто сходишь с ума.

Шрамов нет, значит, никому и дела нет. Шрамы на коже заживают гораздо быстрее, чем шрамы от оскорблений».

Дальше выясняется, что прощение, к которому сводится религиозный дискурс, не всегда «работает». Форвард отмечает: «Отпущение грехов через прощение было не чем иным, как еще одной формой отрицания: «Если я прощу тебя, мы оба сможем притворяться, что произошедшее не было таким уж страшным… Прощение в корне подрывает нашу способность к высвобождению подавленных эмоций… В таком случае вы можете простить ваших родителей, но взамен возненавидеть себя еще больше».

Буддийский монастырь на горе Качканар в Свердловской области. Фото: Донат Сорокин / «Новая газета»

Помещая все это в современный буддийский контекст, получаем невеселую картину. Если «кармой не вышел», то и пожинаешь, что посеял, за грехи прошлых жизней — включая «токсичных» родителей. Особенно нелегко придется буддисту, чья ситуация отягощена созависимостью с родителями, психологической либо иной — финансовой, социальной, жилищно-коммунальной, да еще в наши и сверх того непростые пандемийные времена.

Психотерапия вместо храмостроя

Конечно, ругаться и кричать, бить и оскорблять, а уж тем более — проявлять насилие, совсем не выход. Не по-христиански, не по-буддийски, негуманно и несовременно. Однако психическое насилие, неочевидное для внешнего взгляда, в ответ на которое хочется ругаться и кричать, чревато далеко идущими последствиями. Порождая, помимо прочего, маньяков и серийных убийц, вполне физических и реальных, убивающих не только невидимые души, но и вполне зримые тела. Форвард говорит, что

«в настоящее время многие общественные организации пришли к выводу о необходимости нового подхода к воспитанию из-за огромного распространения, которое получил физический и сексуальный абьюз над детьми в семьях. Но даже самая ответственная и вовлеченная общественная структура не может сделать ничего для ребенка, ставшего мишенью вербального абьюза. Этот ребенок остается в полном одиночестве».

Помимо алармистского обсуждения проблемы физического насилия необходимо привлекать внимание к психическому насилию в семье. И обязательно с участием религиозных институтов. Ведь призывы психологического сообщества «свергнуть с пьедестала родительских идолов» отнюдь не противоречат подлинным, а не подогнанным под конъюнктуру духовным идеалам буддизма и христианства. Общеизвестны слова Иисуса: «Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или зéмли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Матф., 19:29). С ними созвучны и идеалы бодхисаттвы: суть отношения ко всем живым существам как к матерям в буддизме Махаяны заключается именно в равном восприятии всех живых существ как потенциальных Будд, превосходящих субъекта восприятия своими хорошими качествами.

Руководство РПЦ получило бы неплохой шанс вернуть себе часть утраченного авторитета, переключив свои внимание и усилия с бесконечного храмостроя и борьбы с абортами на психологическую помощь пастве. Буддийским учителям тоже не принесет большого вреда, если они напомнят адептам о том, что следует не только отпускать на волю живых существ вместо употребления их в пищу, но и самим получать хорошую психотерапию при необходимости. Ведь всякий буддист, будь то мирянин, монах или учитель, — такой же человек, как и не-буддист, покуда еще не стал Буддой.

Алексей Белов, Александр Солдатов,

специально для «Новой газеты»

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