Слуцкий: Европарламент готовится дать оценку выборам в Госдуму еще до их начала

В Европарламенте готовятся рассмотреть доклад «с рекомендацией европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов» в Госдуму еще до их проведения, это говорит о попытке вмешательства во внутренние дела России, сообщил глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

«Европарламент поставил в проект повестки своей осенней сессии обсуждение доклада, подготовленного комитетом по иностранным делам, с рекомендацией к европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов в Государственную думу и многозначительными «выводами» относительно дальнейшего членства РФ в международных парламентских организациях. Рассмотрение вопроса намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта голосования в России! По-видимому, европарламентариев не сильно смущает «телега впереди лошади», они уже заранее готовы выдать свои оценки, причем без каких-либо заключений мониторинговых миссий», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Слуцкий подчеркнул, что все призывы «не признавать легитимность нового созыва Государственной думы, особенно те, что звучат заблаговременно, должны расцениваться не иначе, как вмешательство во внутренние дела России».

«Но мы не позволим никаким внешним силам оказывать влияние на выборы или пытаться спекулировать на этой почве», – отметил он.

Глава думского комитета выразил надежду, что на выборах обязательно будут присутствовать наблюдатели от национальных парламентов иностранных государств и межпарламентских организаций, приглашения которым направлялись по линиям обеих палат Федерального собрания.

«Мы имеем полное право рассчитывать на независимые (прежде всего от русофобского курса коллективного Запада) и неангажированные оценки, поскольку избирательная кампания проводится по всем демократическим стандартам, прозрачно и честно», – добавил Слуцкий.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.