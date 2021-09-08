 

Слуцкий: Европарламент готовится дать оценку выборам в Госдуму еще до их начала

08.09.2021, 1:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ Европарламенте готовятся рассмотреть доклад «с рекомендацией европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов» в Госдуму еще до их проведения, это говорит о попытке вмешательства во внутренние дела России, сообщил глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.

«Европарламент поставил в проект повестки своей осенней сессии обсуждение доклада, подготовленного комитетом по иностранным делам, с рекомендацией к европейским властям быть готовыми не признавать легитимность выборов в Государственную думу и многозначительными «выводами» относительно дальнейшего членства РФ в международных парламентских организациях. Рассмотрение вопроса намечено на 14 сентября, то есть за три дня до старта голосования в России! По-видимому, европарламентариев не сильно смущает «телега впереди лошади», они уже заранее готовы выдать свои оценки, причем без каких-либо заключений мониторинговых миссий», – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

Слуцкий подчеркнул, что все призывы «не признавать легитимность нового созыва Государственной думы, особенно те, что звучат заблаговременно, должны расцениваться не иначе, как вмешательство во внутренние дела России».

«Но мы не позволим никаким внешним силам оказывать влияние на выборы или пытаться спекулировать на этой почве», – отметил он.

Глава думского комитета выразил надежду, что на выборах обязательно будут присутствовать наблюдатели от национальных парламентов иностранных государств и межпарламентских организаций, приглашения которым направлялись по линиям обеих палат Федерального собрания.

«Мы имеем полное право рассчитывать на независимые (прежде всего от русофобского курса коллективного Запада) и неангажированные оценки, поскольку избирательная кампания проводится по всем демократическим стандартам, прозрачно и честно», – добавил Слуцкий.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.11 / ЕС вынудил латвийских рыбаков переехать в Россию

01.10 / Лукашенко обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе

06.12 / Сегодня в Минске во время протестов задержали более 300 человек

10.06 / Bloomberg – «партнёр по необходимости» — жители Европы увидели разрыв с США в вопросе ценностей

01.12 / Тихановская выразила сожаление из-за невозможности визита в Россию

15.07 / Эксперт объяснил цель требований Украины о компенсации за «Турецкий поток»

26.06 / Иран озвучил размер задолженности перед Россией за АЭС

15.07 / Сход с рельсов двух грузовых поездов произошел в Забайкалье

01.03 / В ЦКПЗ США одобрили вакцину Johnson&Johnson от COVID-19

23.10 / Путин назначил нового посла в Словакии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика