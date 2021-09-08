 

Глава Минэнерго: Газ усилит свои позиции на мировой энергетической арене

08.09.2021, 1:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГлава Минэнерго РФ Николай Шульгинов обсудил взаимодействие РФ и Германии в сфере энергетики со специальным уполномоченным представителем правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

«Уверен, что «голубое топливо» в ближайшей перспективе только усилит свои позиции на мировой энергетической арене и останется эффективной основой в борьбе с изменением климата», – приводятся его слова в официальном Telegram-канале ведомства.

Шульгинов отметил, что сотрудничество РФ и ФРГ в сфере энергетики основывается на прагматизме, экономической целесообразности и многолетнем успешном опыте.

Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение РФ контрактов по транзиту газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.06 / Guardian – только картой — пандемия приблизила Великобританию к безналичному обществу

20.05 / Конгрессмены США получили письмо о встрече с Ермаком. Его представили “вторым самым влиятельным человеком” после Зеленского

29.07 / Суд отправил в приемник-распределитель подростка, которого подозревают в убийстве шестилетней соседки

07.12 / Таран: В целых регионах Украины на место “слуг” Зеленского приходят слуги Кремля. Они становятся “альтернативой” бесхребетной власти Киева

26.06 / Ростовский губернатор поучаствовал в голосовании по поправкам к Конституции

14.02 / Российская делегация в Вене создала свой канал в Telegram

01.08 / Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ

05.07 / Крейсер «Москва» возвращается в Севастополь после похода в Средиземноморье

03.06 / Политолог рассказал о главном месседже Путина победителям праймериз «Единой России»

07.07 / Обязательное ношение масок в транспорте бьёт по кошельку швейцарцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика