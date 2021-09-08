Глава Минэнерго: Газ усилит свои позиции на мировой энергетической арене

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов обсудил взаимодействие РФ и Германии в сфере энергетики со специальным уполномоченным представителем правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.

«Уверен, что «голубое топливо» в ближайшей перспективе только усилит свои позиции на мировой энергетической арене и останется эффективной основой в борьбе с изменением климата», – приводятся его слова в официальном Telegram-канале ведомства.

Шульгинов отметил, что сотрудничество РФ и ФРГ в сфере энергетики основывается на прагматизме, экономической целесообразности и многолетнем успешном опыте.

Напомним, Москва неоднократно заявляла о заинтересованности в сохранении транзита газа через Украину. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнение РФ контрактов по транзиту газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США согласились не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен пообещала приложить усилия для продления контракта на транзит газа через Украину до 2034 года.