 

Талибы разъяснили отношение к международному праву

08.09.2021, 1:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПравительство талибов (запрещенное в РФ радикальное движение «Талибан») в Афганистане будет соблюдать не противоречащие исламскому праву международные правовые нормы, говорится в заявлении верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады.

Глава движения поздравил народ Афганистана с освобождением от «иностранного владычества» и призвал временное правительство, состав которого был объявлен во вторник, начать работу «как можно скорее», передает ТАСС.

Верховный лидер движения подчеркнул готовность талибов соблюдать те положения международного права, которые «не находятся в противоречии с исламским правом». «В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами священного шариата», – приводит Reuters выдержки из первого заявления главы радикалов.

Накануне талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, его заместителями – Абдул Гани Барадар и Абдул Салам Ханафи, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. Ранее представитель движения заявлял, что демократической системы в Афганистане не будет, потому что она не имеет отношения к республике. Он уточнил, что политическая система будет базироваться на законах шариата.

15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение объявило о взятии под контроль большей части территории Афганистана.



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