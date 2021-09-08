 

Экс-глава Харьковской ОГА Тимчук фигурирует в уголовном производстве – прокуратура

08.09.2021, 1:10, Новости дня
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В прокуратуре сообщили, что на данный момент открыто производство по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), и ч. 2 ст. 366-2  (декларирование недостоверной информации).

Фото: newsroom.kh.ua

В деле также фигурирует начальник слобожанского межрегионального управления “Укртрансбезопасности” Андрей Тимчук, бывший муж Айны Тимчук.

Досудебное расследование проводят следователи СБУ и Нацполиции.

Контекст:

В июле 2021 года харьковские журналисты опубликовали расследование, согласно которому Тимчуки вели бизнес в Крыму и развивали отель, который уже после захвата Крыма Россией принимал туристов. 

Недвижимость в Крыму Тимчук указывал в своей декларации.

Тимчук назвал расследование “информационной атакой” и заявил, что его экс-супругу втягивают в скандал намеренно, но признал, что Айна Тимчук действительно была собственницей недвижимости в Крыму, потому что он записал отель на нее, а во время развода она оформила доверенность, а позднее дарственную на него.

По информации журналистов, в 2016 году Айна Тимчук получила от оккупационных властей РФ право собственности на этот отель, и продала его за $300 тыс. экс-чиновнику ХОГА времен Михаила Добкина – Дмитрию Перепелице, не задекларировав полученные деньги.

В расследовании отмечается, что Андрей Тимчук в разговорах заявлял, что “Крым – спорная территория”, и говорил, что не против продать крымский отель окружению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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