В Донецкой области пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двоих детей – полиция

“Правоохранители установили, что мужчина попытался заехать на мотоцикле с коляской на детскую железную горку. В результате совершил наезд на двух детей, которые находились рядом”, – говорится в сообщении.

Дети, по информации полиции, получили телесные повреждения.

В полиции подчеркнули, что у мотоциклиста, 35-летнего местного жителя, были признаки алкогольного опьянения. При этом предоставить права на управление мотоциклом он не смог.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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