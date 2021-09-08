 

В Донецкой области пьяный мотоциклист попытался заехать на детскую горку и сбил двоих детей – полиция

08.09.2021, 1:10, Новости дня
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“Правоохранители установили, что мужчина попытался заехать на мотоцикле с коляской на детскую железную горку. В результате совершил наезд на двух детей, которые находились рядом”, – говорится в сообщении. 

Дети, по информации полиции, получили телесные повреждения. 

В полиции подчеркнули, что у мотоциклиста, 35-летнего местного жителя, были признаки алкогольного опьянения. При этом предоставить права на управление мотоциклом он не смог. 

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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