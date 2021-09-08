В МИД РФ обвинили сторонников Джукановича в использовании церкви в политических целях

Сторонники президента Черногории Мило Джукановича пытаются использовать церковь для создания хаоса в стране и сведения политических счетов, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Вызывают глубокое сожаление попытки определенных кругов в Черногории использовать церковную тематику для разжигания вражды, сведения внутриполитических счетов. Линия на искусственное создание хаоса, разобщение граждан по любому поводу с некоторых пор стала «визитной карточкой» тех сил, которые не хотят мириться с поражением на прошлогодних выборах группировки черногорского президента Мило Джукановича, стремящейся к реваншу ради собственных корыстных интересов. Как следствие, на карту в очередной раз поставлены мир и безопасность в стране», – приводятся слова дипломата на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что Москва всецело поддерживает заявления Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникия, направленные на снижение напряженности.

«Убеждены в необходимости урегулирования сложившейся ситуации в рамках конституции и действующего законодательства, при неукоснительном соблюдении легитимных канонических прав Сербской православной церкви и ее прихожан, составляющих подавляющее большинство населения Черногории», – добавила представитель российского МИД.

Чин интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича) состоялся в Цетинском монастыре в Черногории. Местные националисты пытались сорвать церемонию и вступили в столкновения с полицией.

Протестующие собрались на Дворцовой площади Цетине и начали забрасывать правоохранителей бутылками и камнями. Полиция Черногории в ответ применила слезоточивый газ для разгона акции. В ходе столкновений пострадали шесть человек, из них двое полицейских, еще восемь задержаны.

В ходе беспорядков пострадал бывший спикер парламента Черногории, президент Социал-демократической партии Черногории Ранко Кривокапич. В его сторону бросили светошумовую гранату, он получил легкие травмы.

В РПЦ заявили об общем почерке антицерковных акций в Черногории и на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, как главный противник РФ на Балканах атаковал православие методом Порошенко.