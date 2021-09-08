Трамп задумался об участии в президентских выборах 2024 года

В окружении 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уверены в намерении политика принять участие в выборах 2024 года, однако сам республиканец еще не принял окончательного решения на этот счет, сообщили близкие к Республиканской партии США источники издания Politico.

Как отмечает издание, 45-й президент США в последнее время заметно усилил свое присутствие в медиапространстве, а его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической рекламы с атаками на действующего президента демократа Джо Байдена. По словам источников издания, снижение рейтингов Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и произошедшим в Афганистане укрепили интерес Трампа к участию в выборах, передает ТАСС.

«Он на самом деле не решил [, что примет участие в президентских выборах 2024 года], но мы все думаем, что он будет участвовать», – сообщил один из источников, отметив, что Трамп выжидает наиболее удобного момента для объявлении о своем решении.

Уверенность в том, что Трамп намерен участвовать в следующей президентской гонке, по данным издания, выражал и конгрессмен-республиканец Джим Джордан, считающийся одним из наиболее активных сторонников бывшего главы Белого дома. «Я знаю об этом. Я говорил с ним вчера. Он почти готов объявить об этом после всего этого сумасшествия в Афганистане», – приводит его слова издание, отмечая, что когда Джордан говорил это, его без его ведома записали на видеокамеру активисты-демократы, которым удалось проникнуть на одну из закрытых встреч республиканцев.

Между тем бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер уверен, что экс-президент США будет снова участвовать в выборах на 99% – 100%. «Я думаю, что он абсолютно точно участвует в выборах 2024 года. У нас вчера вечером был хороший разговор», – отметил он, также подчеркнув при этом, что Трамп пока не принял окончательного решения.

В прошлую субботу из результатов опроса, проведенного Колледжем Эмерсон, стало известно, что Трамп обошел Байдена по популярности среди избирателей в США.

В июле Трамп сообщал, что уже принял решение о том, будет ли он участвовать в президентских выборах в США в 2024 году. В феврале большинство избирателей-республиканцев заявляли о готовности поддержать Трампа на выборах президента США.

Напомним, Трамп обвинил Байдена в бегстве ВС США из Афганистана и одном из величайших поражений в истории. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки». Глава МИД Сергей Лавров констатировал провал США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США миру.