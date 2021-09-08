 

Байден продлил действие санкций за вмешательство в американские выборы

08.09.2021, 0:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Соединенных Штатов Джо Байден продлил еще на год действие исполнительного указа об односторонних санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним», – приводит текст заявления ТАСС.

«Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или [влияла] на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы», – утверждает Байден.

В заявлении отмечается, что развитие цифровых технологий в последние годы «создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства». «Способность лиц, находящихся за пределами США, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять чрезвычайную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 сентября 2018 года, должно быть продлено», – считает Байден.

На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из РФ в связи с приписываемым Москве вмешательством в американский избирательный процесс.

В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.07 / Рособрнадзор отреагировал на заявления о сложных заданиях ЕГЭ по химии

08.08 / Центризбирком назначил первые местные выборы в 24 областях Украины

26.11 / В NASA сняли ролик об изменении климата на Земле

30.06 / Аризона снова закрывается

19.07 / Правительство Афганистана и группировка “Талибан” завершили переговоры в Катаре

05.09 / Трамп оценил ход переговоров с Россией по стратегической стабильности

18.11 / Гривна подешевела к евро до 33,40 грн/€

17.01 / В аэропорту Внуково, куда сегодня прилетит Навальный, начались задержания. Журналисты сообщают, что в здание не пускают без билетов

14.04 / ГОРДОН – из ОАЭ депортировали украинок, которые фотографировались обнажёнными в Дубае

16.04 / В США вакцинировали против коронавируса 80% пожилых людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика