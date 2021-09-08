Байден продлил действие санкций за вмешательство в американские выборы

Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил еще на год действие исполнительного указа об односторонних санкциях против иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход американских выборов, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Я продлеваю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США и подрывом общественного доверия к ним», – приводит текст заявления ТАСС.

«Хотя не было никаких доказательств того, что иностранная держава меняла результаты голосования или [влияла] на подсчет голосов в ходе каких-либо выборов в США, иностранные государства исторически стремились извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы», – утверждает Байден.

В заявлении отмечается, что развитие цифровых технологий в последние годы «создало значительные уязвимости и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства». «Способность лиц, находящихся за пределами США, вмешиваться и подрывать доверие общественности к выборам в США, в том числе путем несанкционированного доступа к избирательной инфраструктуре и инфраструктуре предвыборных штабов, а также через скрытое распространение пропаганды и дезинформации, продолжает представлять чрезвычайную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине действие чрезвычайного положения, объявленного 12 сентября 2018 года, должно быть продлено», – считает Байден.

На основании упомянутого исполнительного указа Соединенные Штаты несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из РФ в связи с приписываемым Москве вмешательством в американский избирательный процесс.

В середине августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в очередной раз подчеркнул, что Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США.