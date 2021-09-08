После сбора картофеля поле пустовать не должно. Как подготовить землю к следующему урожаю

О том, чтобы в следующем году получить хороший урожай картофеля, нужно позаботиться заранее. Опытный огородник после уборки корнеплодов землю пустовать никогда не оставит. Если посеять на ней определенные культуры, то следующий урожай будет лучше прежнего.

А что именно нужно сеять?

Зеленые удобрения

После сбора картофеля в поле рекомендуют посеять сидераты. Эти растения выращивают специально, чтобы земля не пустовала. Они обогащают ее азотом, улучшают структуру и подавляют рост сорняков. Многие в шутку их называют зелеными удобрениями.

На картофельном поле лучше высаживать бобовые, зерновые и крестоцветные культуры: горох, пшеницу и горчицу соответственно.

Возьмем, к примеру, крестоцветные. Это не только горчица, но также редька, рапс. Они хорошо аэрируют почву на грядках, поэтому следующие культуры будут лучше расти и дадут хороший урожай.

Засевать рекомендуют их через 3 дня с момента уборки урожая картофеля. Сеять семена лучше вручную сплошным ковром и очень часто. На 100 м уйдет приблизительно 100 граммов семян.

Следующий сезон после посадки сидератов обещает порадовать богатым урожаем картофеля. Да и скошенную зелень можно использовать в качестве удобрений. Их либо закапывают в землю в начале весны, либо добавляют в компост.