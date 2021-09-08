 

“Публичность – это немного не про меня”. Премьер-министр Шмыгаль показал жену и дочерей

08.09.2021, 0:16, Новости дня
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“Публичность отбирает очень много плюсов. Тяжело пройтись в магазин или еще куда-нибудь. Так что это немного не про меня”, – призналась Екатерина Шмыгаль.

Она добавила в основном занимается домом. “Занимаюсь тем, чтобы у мужа все было хорошо в быту, в финансах”, – уточнила супруга премьера.

“У нас есть небольшой семейный бизнес, которым как раз управляет жена”, – добавил стоявший рядом 45-летний Денис Шмыгаль.

На видео рядом с супругами стояли их две дочери – Анна и София. Старшая Анна рассказала, что в этом году поступила на филологический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Шмыгаль сменил своего предшественника Алексея Гончарука на посту премьер-министра Украины в марте 2020 года. Тогда Верховная Рада Украины голосами 353 нардепов отправила Гончарука и утвердила персональный состав Кабинета Министров Украины.

В августе 2019-го – феврале 2020-го Шмыгаль был председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации, в феврале – марте 2020 года – вице-премьер-министром – министром развития общин и территорий. До этого работал в бизнесе.

Денис и Екатерина Шмыгаль женаты с 1998 года. Пара воспитывает двоих дочерей – Анну и Софию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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