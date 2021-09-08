Мнение: Будни кандидата….

Предвыборная кампания выходит на финишную прямую…

Верховный Суд России отказался отменять регистрацию Ильи Вольфсона за неоднократное использование преимуществ должностного положения, акцентировав внимание на том, что проект «Паспорт здоровья» был запущен до того, как Илья отнес в избирком документы на регистрацию в качестве кандидата.

Но завтра в Казани – рассмотрение уже нового административного иска.

В нем я требую отменить регистрацию Вольфсона за точно такое же использование преимуществ должностного положения, но уже после регистрации в качестве кандидата в депутаты по Приволжскому округу №26.

Из административного иска:

29 июля 2021 года решением окружной избирательной комиссии Вольфсон Илья Станиславович был зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной Думы по Приволжскому одномандатному избирательному округу №26.

Регистрация указанного кандидата подлежит отмене на основании части 2) пункта 12 статьи 99 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и части в) пункта 7 статьи 76 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи неоднократным использованием Вольфсоном Ильей Станиславовчием преимуществ своего должностного или служебного положения.

Неоднократное использование кандидатом Вольфсоном И.С. преимуществ своего должностного или служебного положения заключается в следующем.

13 августа 2021 года Вольфсон И.С. посетил казанский завод «Кварт».

18 августа Вольфсон И.С. посетил предприятия Кукмора и Балтасей.

19 августа Вольвсон И.С посетил предприятие «Казэнерго».

20 августа Вольфсон И.С. посетил открытие школы в Усадах Лаишевского района РТ.

20 августа Вольфсон И.С. посетил открытие нового завода Международного концерна DoorHan в Столбищах Лаишвеского района.

21 августа Вольфсон И.С. посетил открытие школы в Елабуге.

24 августа Вольфсон И.С. посетил казанский завод «Вакуммаш».

27 августа Вольфсон И.С. посетил казанское предприятие «Метроэлектротранс».

28 августа Вольфсон И.С. посетил предприятия Кукмор.

Участие Вольфсона И.С. в вышеуказанных мероприятиях прошло с нарушением статьи 40 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» «Ограничения, связанные с должностным или служебным положением» и аналогичной статьи 53 ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

При этом все эти мероприятия были организованы органами местного самоуправления и руководством вышеуказанных предприятий, что прямо запрещено избирательным законодательством.

Участие во всех вышеуказанных мероприятиях Вольфсон И.С объясняет, что участвовал в этих мероприятиях как депутат Государственного Совета Республики Татарстан, осуществляя связь с избирателями.

Вольфсон И.С. действительно является депутатом Государственного Совета Республики Татарстан и согласно ст. 8 «О статусе депутата Государственного Совета Республики Татарстан» как действующий депутат имеет право осуществлять связь с избирателями, которая заключается в следующем: рассмотрение их обращений, ведение личного приема, информирование избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а так же в средствах массовой информации. Однако п.1 статьи 8 Закон Республики Татарстан «О статусе депутата Государственного Совета Республики Татарстан» исчерпывающе регламентирует территорию, в границах которого депутат «поддерживает связь с избирателями», а именно:

Статья 8. Взаимоотношения депутата с избирателями

1.Депутат поддерживает связь с избирателями. При этом депутат, избранный по одномандатному избирательному округу, поддерживает связь с избирателями своего округа.

Вольфсон И.С.был избран депутатом Государственного Совета Республики Татарстан по Пионерскому одномандатному округу №14, включающему в себя территорию исключительно Советского района Казани.

Таким образом, участие Вольфсона И.С. в мероприятиях за пределами Советского района Казани, за пределами Пионерского одномандатного избирательного округа №14 не может оцениваться как деятельность Вольфсона И.С. как депутата Государственного Совета РТ, а должно расцениваться по нормам, регламентирующим агитацию в период проведения выборов депутатов Государственной Думы РФ.

Участие Вольфсона И.С. в вышеперечисленных мероприятиях подпадает под признаки предвыборной агитации. А именно под пункты 5) и 6) статья 62 «Предвыборная агитация» ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»:

5) распространение информации о деятельности кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими своих служебных (должностных) обязанностей;

6) деятельность, способствующая формированию положительного или отрицательного отношения избирателей к политической партии, выдвинувшей федеральный список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, кандидату (кандидатам).

Участие Вольфсона И.С. в вышеперечисленных мероприятиях подпадает и под признаки статьи 48 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которым предвыборная агитация – это:

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (должностных) обязанностей;

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата, список кандидатов.

Таким образом, Вольфсон И.С. грубо нарушил правила ведения предвыборной агитации, не менее девяти раз использовав преимущества должностного положения.

Посмотрим, как на этот раз будет выкручиваться Верховный Суд Татарстана.

Начало судебного заседания 8 сентября в 13:30.

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