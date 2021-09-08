Мнение: О хабалках с тюнингом и айфоном

Да, можно купить последний айфон в кредит. Можно выклянчить его у своего парня. Но культуру и манеры не купишь и не выклянчишь, а их отсутствие не скроешь ни платьем от кутюр, ни тюнингом в салоне.

Скандальная и, как считают некоторые, неоднозначная ситуация приключилась с известным актёром Евгением Мироновым. И айфоны сыграли в ней ключевую роль.

Случай произошёл на сцене Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина во время

спектакля «Горбачев». Евгений Миронов исполнял роль президента #СССР. Супругу политика играла Чулпан

Хаматова. Вдруг в зале тренькнул мобильный. Потом ещё. И ещё. И ещё. На первый телефонный сигнал актёры не обратили внимания. И на второй. И на третий. Но когда раздался очередной

громкий звук, Евгений Миронов, прервав действие, сделал замечание публике.

Об этом случае рассказала на своей страничке в социальной сети одна из зрительниц театра. По её словам, Евгений Миронов прервал спектакль, когда в зале в очередной раз зазвонил на всю громкость телефон. Прервал, попросил всех достать свои телефоны и проверить, выключен ли звук. Вышел из роли. Вошёл в роль. Продолжил спектакль. Но телефоны снова звонили, присылали СМС, сообщения из мессенджеров. Громкость не убрал почти никто.

Что интересно, в комментариях под тем постом развернулась настоящая дискуссия. Одни возмущались: «Это элементарное хамство и неуважение к актёрам!». Другие предлагали: «нужно ставить глушилки в зале». Третьи сетовали, что родители недовоспитали, а школа недоперевоспитала, и кляли современную молодёжь, которая и пяти минут не может прожить оффлайн.

Но нашлись и те, кто считают, что заглянуть в телефон в экстренном случае можно даже в театре. «Я бы не хотела, чтобы на спектаклях глушили телефоны, потому что сама время от времени проверяю мессенджеры. У меня мама пожилая. У многих вообще остаются младенцы дома с нянями», — написала одна дама, регулярно постящая на своей страничке селфи с айфоном.

И это веяние нового времени, идеяфикс поколения «Миллениум» – быть всегда на связи. А ещё несколько лет назад считалось, что даже в кино, не говоря уже о театре, сидеть с включённым звуком на телефоне – признак низкой культуры и высокой хабалистости. Потому что это неуважение ко всем – и к актёрам, и к зрителям, и к самому театру. В который всё же нельзя ходить, как в МакДональдс.

Но теперь вырос огромный слой людей, воспитанных в парадигме «мне надо – значит, мне можно». Дело не только в звонках в театрах во время действа на сцене. Но и в громких разговорах по мобильному в общественном транспорте. В тех же кафе, куда большинство ходят спокойно отдохнуть и мирно побеседовать, не перекрикивая даму с соседнего столика.

И вот все эти люди даже в мыслях не держат, что своими звонками, звуками, даже своими селфи они грубо и бесцеремонно вторгаются в личное пространство других. Фактически вламываются к ним «домой». А сделаешь им замечание – ещё и в хейтинге обвинят.

Вопрос: а как с такими бороться? Или вас подобное поведение совсем не раздражает?

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