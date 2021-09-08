Минфин поделился планами на полученные от МВФ права заимствования

Полученные от Международного валютного фонда (МВФ) специальные права заимствования (SDR) станут частью государственных международных резервов, сообщил заместитель министра финансов Тимур Максимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сам актив, специальные права заимствования (SDR), ограниченный в своей ликвидности, – это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом. Но, как вы знаете, у Российской Федерации таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет», – приводит слова замминистра финансов РИА «Новости».

Напомним, 23 августа в силу вступило распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. РФ получила SDR примерно на 17,5 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что РФ получила миллиарды долларов от МВФ.