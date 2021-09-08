Сборная РФ по футболу обыграла команду Мальты в матче отбора на ЧМ

Сборная РФ обыграла в Москве команду Мальты в матче шестого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу российской команды. Забитыми мячами отметились Федор Смолов (10-я минута) и Зелимхан Бакаев (84, с пенальти), передает ТАСС.

Смолов в четвертый раз вышел на поле в качестве капитана сборной России, ранее он появлялся на поле с повязкой в 2017 (два раза) и 2018 годах. В матче с хорватами (0:0) 1 сентября с капитанской повязкой на поле вышел защитник Георгий Джикия, во встрече с командой Кипра (2:0) 4 сентября капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 27-летний защитник Максим Осипенко провел дебютный матч за национальную команду, Бакаев забил первый мяч.

На 50-й минуте полузащитник Алексей Миранчук получил желтую карточку, из-за чего пропустит следующий матч отборочного турнира с командой Словакии, который состоится 8 октября. Валерий Карпин стал вторым тренером, под руководством которого сборная РФ в трех стартовых матчах не пропустила ни одного мяча. Во всех встречах ворота команды защищал Маринато Гилерме. В 1992–1993 годах под руководством Павла Садырина российские футболисты провели четыре подряд матча на ноль.

В других играх группы Н сборная Хорватии со счетом 3:0 обыграла команду Словении, словаки победили киприотов (2:0). В турнирной таблице сборная РФ с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

Накануне главный тренер сборной РФ Валерий Карпин назначил нападающего московского «Локомотива» Федора Смолова капитаном национальной сборной в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года с командой Мальты.

4 сентября футболисты сборной РФ обыграли команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в Катаре. 1 сентября сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Хорватии.