 

Вместе с выборами в Госдуму в сентябре пройдёт всероссийский референдум о возвращении крепостного права

08.09.2021, 8:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госдума приняла в третьем чтении закон о проведении 19 сентября 2021 года всероссийского референдума о возвращении крепостного права. Для удобства граждан дата плебисцита намечена на день парламентских выборов.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты отмечают необходимость коренных изменений модели производственных отношений, которая в эпоху санитарных ограничений продемонстрировала свою неэффективность. Решить проблему парламентарии предлагают путём использования лучших практик ведения предпринимательства в различные периоды российской истории. Одной из таких мер может стать возврат к крепостному праву.

Поскольку Российская Федерация является демократическим и правовым государством народные избранники считают целесообразным провести консультативный референдум, чтобы узнать мнение граждан по основополагающему вопросу.

– Мы хотели добавить этот вопрос в перечень инициатив для внесения изменений в Конституцию в 2020 году, но рабочая группа отклонила предложение. Крепостное право отлично зарекомендовало себя во времена Российской империи, а когда всем дали волю, страна развалилась. Отлично в советский период работала система трудодней и уголовного преследования тунеядства. А когда в партию заслали шпионов и систему отменили, Советский Союз рухнул. Сегодня существует реальная угроза для нашей экономики, поэтому призываю людей проголосовать на референдуме, – заявил депутат Юрий Афонин.

Для проведения референдума из федерального бюджета дополнительно выделят 20 млрд рублей. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что нет никаких препятствий в проведении голосования, а сама она с удовольствием не только организует процесс, но и будет участвовать в нём как избиратель.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.12 / Как разница артериального давления на 2 руках влияет на риск инфаркта, инсульта и смерти

09.06 / Укоренение роз в картофеле, изменение цвета гортензии гвоздями и другие популярные лайфхаки из интернета, которые не работают

07.07 / Мнение: Мировая закулиса – орг.схема финансово-экономических и связей

29.09 / Доставка кольца дроном и ланч в пустыне: модель Victoria’s Secret Жасмин Тукс рассказала о своей романтичной помолвке

18.04 / Мнение: Капитолий и заговор генералов

04.09 / Френч будет самым модным маникюром осени: как сделать его дизайн ярче (советы и идеи)

01.01 / С Новым годом!

27.10 / Eminem запишет фит на песню «Банька парилка» совместно с МС Пох

27.01 / Скандалы: Ай нано

02.07 / Скандалы: Помощь нуждающихся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика