Почему муж развёлся с Галич – Личное мнение

Ида Галич озвучила причину расставания с мужем. Ну, как озвучила. Судите сами:

У нас настал такой момент, когда ты понимаешь, что вы либо убьете друг друга через год, либо что-то надо делать. Мы оба это поняли, но инициатором развода был Алан. Он сказал, что либо вот так, либо мы разводимся. Я ему сказала, что вот так я не могу сделать.

Налила воды, в общем, воды и слилась.



Фото: Соцсети

Хотите знать, что я думаю об истинной причине развода пары?

Ида Галич удивительно некрасива. Бывший муж Иды, как мужик, значительно привлекательнее, чем она, как баба.



Фото: Соцсети

Такие пары есть. Не часто, но они встречаются.

Чтобы такая пара не распалась, мужчина должен быть умён или даже, скорее, мудр до такой степени, чтобы ценить и любить женщину не за её внешность, а за другие качества: ум, доброту, нежность.

Либо бывший муж Галич не смог подняться выше её непривлекательности, либо Иде нечем компенсировать неказистость своей внешности.



Фото: Соцсети

Подозреваю, что и то, и другое: и мужик попался неумный, и баба — не нежная, не добрая и далеко не интеллектуалка.

А почему развелись вы?

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