 

В ВОЗ заявили, что мир – на плато по заболеваемости COVID-19

07.09.2021, 23:22, Новости дня
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“Мы достигли плато, однако это плато находится на достаточно высоком уровне”, – сказала ван Керкхове.

По ее словам, в последнее время в мире ежедневно подтверждают 4,4 – 4,5 млн новых случаев коронавирусной инфекции и 72 – 78 тыс. смертей пациентов с COVID-19.

Ван Керкхове отметила, что в Северной и Южной Америке фиксируется увеличение числа выявляемых случаев и смертей, а в Европе – растет уровень смертности, но снижается количество новых случаев COVID-19. В то же время в Африке показатели заболеваемости идут на спад, добавила эксперт ВОЗ. Она выразила обеспокоенность ситуацией, подчеркнув, что пандемия коронавируса длится уже 20 месяцев.

Live #AskWHO on #COVID19 variants & epi update with @DrMikeRyan & Dr @mvankerkhove. Ask your questions! https://t.co/ovYooJLiz9

— World Health Organization (WHO) (@WHO) September 7, 2021

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал 25 августа, что распространение COVID-19 в мире стабилизировалось на очень высоком уровне.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, в мире подтвердили более 221,1 млн случаев COVID-19, умерло от болезни около 4,57 млн человек.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. Согласно информации ВОЗ, в мире сделали более 5,35 млрд прививок от COVID-19.  

ВОЗ предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным организации, “Дельта”-штамм зафиксировали уже в 170 странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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