Мнение: О некрофилах Украины

Сегодняшняя #Россия – это как поэма без героя. Был один, и того закатали. Остальные – героически разбежались туда, где донаты выпрашивать безопаснее.

Для контраста посмотрим через поребрик.

Украина – страна героев. Былинных витязей и легендарных богатырей, кого ни копни. С единственным нюансом, который весьма чётко обозначил украинский герой Олег Сенцов.

Крымчанин, режиссёр и национальный герой Олег Сенцов, родился в Симферополе, учился в Крыму, работал там же и считал себя украинцем. В мае 2014 года бвл задержан Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в терроризме, осуждён российским судом, отправлен в российскую колонию. В сентябре 2019 года освобождён из заключения в рамках обмена удерживаемыми лицами РФ и Украины.

И спустя два года согласился на интевью с журналистом страны-оккупанта.

Что с ним случилось за это время?

Его третий фильм – «Кай» – не прошёл конкурс на питчинге и не получил госфинансирования… Сам Олег Сенцов видит в этом месть за свою политическую активность. Его первый роман «Купите книгу – она смешная» вышел на русском и на украинском, второй – «Вторую также стоит приобрести» – издан пока только в переводе на украинский, хотя написан по-русски в тюрьме. У него в сегодняшней Украине много единомышленников, ещё больше врагов, и он в оппозиции к власти.

А первый же ответ – огорошил ещё больше.

«Да герои очень нужны, но – мёртвые. Живые неудобны и вечно разочаровывают… Если бы Надежда Савченко погибла в тюрьме, её именем называли бы площади. Выживший герой неудобен всем. Иногда мне кажется, что, если бы я умер, мои фильмы легче получали бы финансирование… но снимать их мне было бы труднее…».

Наверное, это горькая, но #правда. Кто, к примеру, сейчас вспомнит имена героев Небесной сотни? А кто реально помогает их родным семь лет спустя?

Украинские друзья говорят, мол, ментально они уже очень далеко от России. Но если вся разница в том, что одной на героев своих наплевать, а другая героизирует мертвецов и развенчивает живых, так ли уж мы далеки друг от друга? Не всё ли равно, в какой форме скрывать неудобную правду?

У Бертольда Брехта есть классический диалог:

– Несчастна та страна, у которой нет героев.

– Нет, несчастна та страна, которая нуждается в героях!

А что сказать о стране, которая нуждается в мёртвых героях?

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