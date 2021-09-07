«Желая причинить ущерб авторитету государства» в твиттере

В Бресте за пост о Лукашенко за решетку отправили 58-летнюю гражданку РФ Ирину Викхольм. Список преследуемых в Беларуси россиян постоянно растет.

В сентябре стало известно, что в СИЗО белорусского Бреста еще с конца мая по делу о клевете на Александра Лукашенко сидит 58-летняя жительница РФ Ирина Викхольм. Ее арестовали из-за твита с цитатой из заявления МИД Греции по поводу принудительной посадки рейса Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича. Власти Греции назвали произошедшее «актом государственного авиапиратства», и государство Беларусь решило, что за перепост этих слов россиянку необходимо отправить в тюрьму.

Ирина Викхольм. Фото: irina.wickholm / Facebook

Об аресте Ирины Викхольм 5 сентября сказала белорусская правозащитная организация «Весна».

Женщина 1963 года рождения с 28 мая находится в брестском СИЗО, но узнать что-либо по существу ее дела практически невозможно. Прокуратура Беларуси уведомила о передаче дела Викхольм в суд только 1 сентября, и волонтеры, сотрудничающие с «Весной», попытались запросить информацию о женщине через консульство России.

По формулировке следствия, Ирина, «желая причинить ущерб авторитету государства, 23 мая 2021 года в социальной сети Twitter со своего мобильного телефона разместила публикацию» с фото Лукашенко и «клеветническими сведениями» о совершении им «акта терроризма и авиапиратства». Россиянка вину не признает.

Аккаунт в твиттере под именем Irina Wickholm содержит множество репостов статей об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, который экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о «минировании» и по требованию белорусских диспетчеров, а последний пост в нем датируется еще 25 мая.

23 мая владелица аккаунта разместила в твиттере запись с текстом «Очередное преступление Лукашенко: акт государственного авиапиратства» и прикрепленной ссылкой на страницу в LiveJournal. В блоге, в частности, упоминалось заявление МИД Греции и призыв властей Польши запретить полеты рейсов белорусских авиакоманий над территорией Евросоюза.

Правозащитники из Московской Хельсинкской группы до сих пор не могут найти родственников россиянки и не знают, заключен ли у нее договор с адвокатом, рассказал руководитель правовых программ МХГ Роман Киселев. «Уголовный процесс в Беларуси крайне закрытый. И в этой связи единственный источник потенциальной информации — это адвокат. Насколько мне известно, сейчас правозащитный центр «Весна» направляет к ней своего адвоката. Неизвестно, когда он к ней получит доступ. Это может быть длительный процесс», — пояснил Киселев.

Правозащитник также подчеркнул, что Викхольм обвиняется по второй части статьи о клевете. Это значит, что ее дело, скорее всего, сопряжено с обвинением в совершении особо тяжкого преступления.

«Есть вероятность, что у нее есть какая-то вторая статья, которая либо у нее уже была, либо «висит» <ожидается предъявление обвинений>. Все это вызывает существенное беспокойство, учитывая, что она уже с мая содержится под стражей. Только за клевету ее могут отправить в колонию на шесть лет, ведь она иностранка. Но одно дело клевета, а другое дело, например, подготовка террористического акта или что ей там еще могут придумать», — сказал Киселев.

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Статья 367 УК РБ, помимо лишения свободы, предусматривает и более мягкие наказания. Однако, как заявили в «Весне», для Викхольм нельзя избрать ограничение свободы из-за иностранного гражданства (ч. 4 ст. 55 УК РБ и ч. 3 ст. 52 УК РБ). «Хотя, может, дело обойдется штрафом», — считают правозащитники.

Пресс-секретарь посольства РФ Алексей Москалев подтвердил «Новой газете», что Викхольм действительно задержана и находится в СИЗО Бреста. «У нее есть адвокат. С момента уведомления белорусской стороной о ее задержании ей оказывается соответствующая консульская поддержка. Сотрудники Генконсульства РФ в Бресте посещали Ирину Викхольм», — рассказал пресс-секретарь.

Наши союзные политзеки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что в Беларуси под стражей по разным делам находятся 785 россиян. Из них 94 в статусе подозреваемых, 163 — обвиняемых, 528 — уже отбывающих наказание. Для Союзного государства, внутри которого до недавнего времени не было контроля на границе, это неудивительное число, и, как можно предположить, многие из этих заключенных отбывают наказание по чисто уголовным статьям.

При этом сейчас как минимум девять россиян преследуют по политическим мотивам в связи с летними протестами и последующими событиями в Беларуси.

Такую цифру называют правозащитники из МХГ.

Самые громкие преследования жителей РФ — это дела подруги экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича Софьи Сапеги (оба были задержаны после инцидента 23 мая с самолетом авиакомпании Ryanair) и актера озвучки Егора Дудникова.

Софья Сапега

Софью Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК РБ), организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ) и в разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ). Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Белорусские силовики утверждают, что Софья якобы администрировала телеграм-канал «Черная книга Беларуси», который публиковал персональные данные силовиков.

«Признания» россиянки Сапега в том, что она администрировала телеграм-канал, где публиковались личные данные белорусских силовиков

Егор Дудников

Против 20-летнего россиянина Егора Дудникова, который сейчас находится в минском СИЗО, возбудили уголовное дело об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ). Ему грозит до 3 лет тюрьмы. Дудников — актер дубляжа, и уголовное дело против него, по словам адвоката, возбудили из-за того, что он озвучивал фильмы «для белорусской оппозиции».

Также в белорусских тюрьмах находятся россияне Дмитрий Попов, Данил Чемоданов и Андрей Новиков.

Дмитрий Попов

Дмитрий Попов был модератором социальных сетей «Страны для жизни» — проекта экс-кандидата в президенты Беларуси Сергея Тихановского. Его задержали в начале июня 2020 года и обвинили по четырем уголовным статьям, в том числе о массовых беспорядках и разжигании ненависти. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Данил Чемоданов

24-летний Данил Чемоданов был задержан 22 января в Бресте по «делу хороводов», возбужденному по событиям 13 сентября 2020 года, когда протестующие вышли на проезжую часть и их разогнал водомет. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК («Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок») и поместили в СИЗО-7. В мае в суде Московского района Бреста Данилу приговорили к году лишения свободы.

Андрей Новиков

Андрею Новикову предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») и поместили в СИЗО-1. В ноябре, как пишет «Весна», его неожиданно вывезли на границу с Россией и поставили штамп о запрете въезда на территорию Беларуси на 10 лет. Так как в Беларуси у него остались жена и двое детей, он в апреле тайно приехал в деревню посетить их, но его снова задержали, поместили под стражу и предъявили обвинение по ст. 371 УК («Незаконное пересечение государственной границы»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Россиянка Евгения Бабаева 72 часа просидела в белорусском ИВС. Потом ее отпустили.

Евгения Бабаева

Волонтерка правозащитного центра «Весна», жительница РФ Евгения Бабаева также оказалась под давлением белорусских властей. Ее задержали 15 июля после обысков в правозащитных организациях Беларуси и после того, как СК Беларуси возбудил против «Весны» уголовное дело по статьям об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и о неуплате налогов.

Однако 17 июля — после 72 часов в ИВС — Бабаеву освободили под подписку о невыезде. Она стала подозреваемой. Как рассказала россиянка, белорусские силовики заставили ее подписать бумаги о сотрудничестве. Сама девушка говорит, что на этот шаг она пошла, чтобы выйти на свободу и оказаться в безопасном месте, и что сотрудничать со спецслужбами не собирается.

Другая категория преследований — уголовные дела против тех, кто был отпущен. Это дело Сергея Якупова.

Сергей Якупов

Якупов —программного директора «Пресс-клуба» — площадки для журналистов, которая организует профессиональные семинары, тренинги, приглашает иностранных журналистов на мастер-классы в Минск, рассказывает о грантах на журналистские проекты. 22 декабря его и других сотрудников «Пресс-клуба» задержании по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Впоследствии дело «Пресс-клуба» было закрыто «в связи с возмещением ущерба», сейчас, по информации МХГ, Якупов находится в России.

Третья категория людей — это те, которые находятся под уголовным преследованием, но которые территориально находятся не в Беларуси. Соответственно, их не могут привлечь к ответственности. Это Павел Магидов, здесь же можно упомянуть и Анжелику Агурбаш.

Павел Магидов

39-летний россиянин Павел Магидов переехал из российской Брянской области в Гомель в 1998 году. В 2001 году он переехал в Жлобин и начал работать на Белорусском металлургическом заводе разливщиком стали. Магидов — активист забастовки на заводе. Он был задержан в сентябре 2020 года по делу о забастовке на БМЗ, которое было возбуждено в отношении четверых работников предприятия (ч. 1 ст. 342 УК РБ — «Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок» — до 3 лет лишения свободы). Он выплатил заводу компенсацию за простой, но был вынужден бежать в Россию из-за уголовного преследования.

Анжелика Агурбаш

Уголовное дело заведено даже против певицы Анжелики Агурбаш, которая сейчас находится в России. Заслуженная артистка Беларуси в июле рассказала, что белорусские власти объявили ее в розыск в рамках расследования о разжигании розни и оскорблении Лукашенко, а также потребовали экстрадиции, ареста и передачи в СИЗО № 1 Минска.

«Мы будем продолжать заниматься вопросом россиян. Динамика очень плохая, но российские власти явно не намерены по-серьезному работать в плане помощи тем россиянам, которые сейчас оказались в заключении, — говорит Роман Киселев.

— Создаются определенные препятствия, потому что консульство вроде как посещает россиян, но оно не делится никакой информацией и ведет себя довольно некооперативно. Я даже не всегда могу подтвердить информацию о том, что они действительно кого-то посетили. Также часто посещение ограничивается одним разом. Смысл посещения заключается в том, чтобы гарантировать определенную транспарентность происходящего, а белорусские законы этого не позволяют сделать никак».

При всей закрытости консульских визитов в Беларуси, дипломаты сами довольно сочувственно относятся к заключенным и арестантам, иногда пытаясь помогать на бытовом, личном уровне, говорит Киселев. «Например, если вспоминать август 2020 года, консульские работники на своих машинах вывозили людей», — отметил правозащитник.

В Московской Хельсинкской группе сейчас всерьез думают о том, чтобы направить в Беларусь делегацию российских адвокатов. «Формально белорусские законы не разрешают этого, но они и не запрещают адвокатов из РФ. Российская Федерация может требовать выдачи своих жителей на родину для исполнения наказания, если эти люди подадут прошение. Нет каких-то критических препятствий для этого механизма. У Беларуси нет принципиальной потребности в этих людях, а у РФ нет принципиальной нужды отказывать в этих прошениях», — подытожил правозащитник.

Наталья Глухова, корреспондент

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