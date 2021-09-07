Модные тренды осени в одежде женщин старше 55: что рекомендуют стилисты прекрасным дамам на сезон

Модные дома давно представили коллекции осени 2021 года. Многие тенденции сохранились с прошлого года, но есть и такие, которые пришли на подиум из 70-х и 90-х. А сейчас речь пойдет о трендах осени в одежде дам от 55 и о том, что советуют стилисты в плане составления базового гардероба. Каждая женщина при правильном подходе сможет выглядеть стильно и модно даже в холодное время года.

Свободные брюки

Список модных трендов возглавляют брюки оверсайз. Они не только модные, но и очень удобные благодаря оригинальному крою. Кроме того, такие брюки легко вписываются в повседневный или деловой образ. Они великолепно сочетаются с пиджаками, рубашками, блузками, топами и свитерами.

Объемные рукава

В этом сезоне в моде объемные рукава. Они встречаются не только на платьях и блузах, но и на предметах верхней одежды. Эта нетривиальная деталь сделает любой образ, даже самый заурядный, невероятно стильным и выразительным.

Юбки макси

Длинные юбки переживают этой осенью свое триумфальное возвращение на подиум. Дизайнеры и стилисты рекомендуют включать их как в повседневные, так и праздничные образы, дополняя броскими аксессуарами.

В моде и однотонные модели, и принтованные, а также плиссированные, с бахромой, многоярусные и многослойные. Их носят как с элегантной, так и спортивной обувью.

Одежда из экокожи

Предметы гардероба из экокожи пользуются последние несколько лет невероятной популярностью. Одежда из этого материала идеально подходит для межсезонья.

В этом году особое внимание уделяется цветным вещам. Яркие юбки, плащи, куртки, брюки, платья станут настоящими хитами в осеннем сезоне.

Юбки и брюки сочетают с блузками, рубашками, вязаными изделиями.

Пончо

Настоящим фаворитом модных показов стали уютные и теплые пончо, которые особенно актуальны в осеннее время.

Эту одежду полюбили не только приверженцы стиля бохо, но и поконники других модных направлений. Пончо отлично комбинируются с джинсами, причем как зауженными, так и расклешенными.

Расклешенные джинсы

Будущий хит 2022 года – это джинсы клеш. Они все чаще появляются на топовых показах, а также уже прочно закрепились в гардеробе многих модниц.

Юбки и платья с запахом

Фасоны одежды с запахом очень нравятся стильным женщинаи 50+, и им всегда есть место в базовом гардеробе дам элегантного возраста. Платья, юбки и блузки с запахом пользуются такой популярностью, поскольку с их помощью можно легко скрыть недостатки телосложения и, наоборот, выставить в выгодном свете достоинства.