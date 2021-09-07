Свободного кроя, твидовый, с бахромой: модные жилеты осеннего сезона 2021 года

На протяжении многих веков жилет считался сугубо мужской прерогативой. Однако в 21-м веке гендерные границы в одежде чудесным образом размылись. Все больше и больше модных брендов балуют женщин рубашками оверсайз, широкими мешковатыми брюками, свободными пиджаками и стильными жилетами. Во всех этих вещах, снятых будто бы с мужского плеча женщины стали выглядеть более современно и независимо.

Краткий экскурс в историю

И хотя в дамском гардеробе жилет появился в далеких 70-х годах, изначально это был атрибут наемных работников и офисных клерков. Только к концу 90-х годов дизайнерам удалось вписать эту стильную вещицу в повседневные луки. Однако удержаться на вершине трендов в то время жилетам не удалось.

На два с лишним десятка лет жилеты вышли из моды, сначала не вписавшись в концепцию гламура ранних нулевых, а затем проиграв конкуренцию дениму и спортивному стилю. И вот теперь жилеты переживают новый виток популярности. А все потому, что дизайнеры видят их самостоятельным элементом гардероба, заменяющим топ.

Ну и, разумеется, без жилета не может обойтись стильный многослойный образ для осени и первых прохладных дней. Далее мы расскажем вам о трендовых моделях, заслуживающих вашего внимания, а также о том, как стилизовать их в свой повседневный гардероб.

В тонкую полоску

Тонкая полоска является излюбленным принтом классической тройки, состоящей из брюк, пиджака и жилета. В наши дни дизайнеры значительно упрощают решения, производя на свет все новые и новые гибриды. Одним из таких стал жилет, который позаимствовал у пиджака воротник (на главном фото).

Мы уже знаем, что подобная модель является самостоятельной. Она закрывает все пикантные участки и фактически является альтернативой топу. В сочетании с брюками свободного кроя, черный жилет в тонкую полоску выглядит свежо и актуально. Лучше всего подобный комплект носить с кроссовками.

Совет: этот же самый жилет можно надеть на романтическое свидание в сете с лодочками и короткой широкой юбкой.

Укороченный жилет из денима

В наши дни вновь стала актуальной тенденция носить в тандеме джинсовую двойку. И совершенно неважно, выдержан ли ваш аутфит в единой цветовой гамме или обе части комплекта контрастируют друг с другом.

Если вам надоели джинсовки и рубашки из денима, существует прекрасное альтернативное решение. Речь идет об укороченном облегающем жилете с воротником и накладными карманами. Прекрасная альтернатива кроп-топу.

Укороченный жилет оверсайз

Минималистичный жилет из ткани нейтрального оттенка на пуговицах хорошо сочетается с белыми брюками. Для составления стильной двойки выбирайте жилет оверсайз с высокой линией горловины. Комплект из жилета с широкими белыми брюками можно носить и летом. Осенью летний тандем можно дополнить трикотажным поло и объемным блейзером.

Для проблемной фигуры

Женщины, которые хотят визуально уменьшить талию, могут носить жилет с двумя треугольными вырезами. Глубокое декольте визуально стройнит фигуру, треугольник в нижней части напоминает узкую горловину песочных часов.

Подобный жилет является идеальным для приведения силуэта к балансу. Изделие отлично смотрится как самостоятельный элемент, так и в тандеме с футболкой. Носить с таким жилетом лучше джинсы или кожаные брюки. Чем выше каблук, тем еще более стройной будет казаться ваша фигура.

Твидовый жилет

Совершенно неожиданно изделия из твида снова ворвались на модный Олимп. Накладные карманы и жемчужные пуговицы погрузят вас в атмосферу несравненной Коко Шанель. В зависимости от настроения вы можете носить с твидовым жилетом обычные джинсы или атласную миди-юбку. На ноги надевайте мюли, завершить образ поможет стильная сумка.

С бахромой

Кто сказал, что жилеты обязательно должны быть частью скучного формального стиля? Осенью 2021 года миром моды правят казаки и другие элементы ковбойских вестернов. Вот почему некоторые жилеты обзавелись игривой бахромой. Носить такие изделия можно с джинсами или трикотажными миди-платьями.