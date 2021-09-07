 

Times – в Британии собираются ввести прививочные паспорта — чтобы избежать нового локдауна

07.09.2021, 22:52, Новости дня
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Великобритании необходимо ввести прививочные паспорта, которые позволят их держателям присутствовать в местах массового скопления людей. По идее, это поможет стране избежать нового витка коронавирусных ограничений, пишет The Times со ссылкой на замминистра здравоохранения по делам вакцинации Надима Захави. По его мнению, такой шаг будет «правильным решением», поскольку он помешает новому всплеску заболеваемости.


Reuters

Если Великобритания хочет избежать ещё одного крупномасштабного локдауна, то ей необходимо ввести прививочные паспорта, позволяющие их держателям присутствовать на массовых скоплениях людей, пишет The Times со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения по делам вакцинации Надима Захави.

В частности, Захави подтвердил, что к концу месяца для посещения заведений с большим количеством гостей потребуются сертификаты, подтверждающие наличие у человека прививки.

По его словам, это «правильное решение», потому что близкие контакты между большим количеством людей могут «в конечном счёте привести к мощному всплеску заболеваемости». При этом Захави подчеркнул, что это «лучший способ» избежать подобного исхода, который чреват повторным введением коронавирусных ограничений.

Министр также заявил, что, если правительство решит начать вакцинацию среди детей в возрасте от 12 до 15 лет, то для укола потребуется согласие родителей. Между тем перед принятием решения о вакцинации детей этой возрастной группы британские министры хотели бы провести консультации с главами здравоохранения разных регионов Великобритании, учитывая, что Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации заявил, что подобный шаг пока не рекомендует.

Предполагается, что прививка двумя дозами вакцины будет необходима для входа на футбольные матчи, концерты и деловые конференции.



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