WP – уход США из Афганистана показал — эра терроризма ещё не окончилась

В свете ухода США из Афганистана эта страна с большой вероятностью в очередной раз превратится в рассадник терроризма и если Вашингтон будет закрывать на это глаза, то это грозит новыми терактами 11 сентября, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, помешать такому исходу США могут как военными, так и дипломатическими мерами, налаживая сотрудничество и торговлю с региональными державами.



Reuters

В воскресенье администрация Байдена по отдельности отправила в страны Персидского залива госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. Предположительно их задача состояла в том, чтобы заверить союзников США, что, несмотря на уход Вашингтона из Афганистана и его желание сосредоточиться на угрозах со стороны Китая и России, Америка по-прежнему намерена соблюдать свои обязательства по борьбе с терроризмом, пишет The Washington Post.

Похоже, до администрации Байдена постепенно доходит, что хаотичная эвакуация из Афганистана в канун 20-й годовщины терактов 11 сентября послала немного неправильный сигнал: «война с терроризмом» — это закрытая глава в истории США. Однако Блинкену и Остину нужно будет не просто жать руки своим коллегам, а заняться чем-то посерьёзнее, так как эпоха терроризма ещё не закончилась. Более того, начался новый и более опасный этап этой эры.

Несмотря на все заверения «Талибана»*, «Аль-Каида»** по-прежнему поддерживает связи с этой группировкой. В частности, в мае ООН заявила, что «Аль-Каиду» «будет трудно, если не невозможно, отрезать от её союзников-талибов».

При этом «Аль-Каида» — это далеко не единственная террористическая группировка на территории Афганистана. Наиболее активно на данный момент в этом плане действует «Исламское государство в Хорасане»***, которое, как видно на примере кошмарных терактов в аэропорту Кабула, представляет смертельную опасность.

Между тем Афганистан с большой долей вероятности вновь превратится в рассадник терроризма. Более того, ещё до захвата власти талибами на территории этой страны были разбиты лагеря разномастных экстремистских группировок — как это было до 11 сентября. По оценкам ООН, общая численность иностранных боевиков, находящихся на территории Афганистана, составляет 8 — 10 тыс. человек.

Байден любит поговорить об «ударах по целям вне прямой видимости» с помощью БПЛА и крылатых ракет, однако ещё в 2015 году для ликвидации одного крупного лагеря «Аль-Каиды» в Афганистане потребовалось 63 авиаудара, а также присутствие на земле 200 военнослужащих США. Поэтому для уничтожения баз террористов афганское небо должно буквально кишеть американской военной техникой.

Тем не менее вывод войск США из Афганистана не просто вернул мир в 10 сентября 2001 года. Нынешняя ситуация отличается в одном важном отношении: Афганистан — это далеко не единственная страна в регионе, где господствуют экстремистские группировки. В частности, террористы в той или иной степени действуют в Ливии, Сомали, Йемене, Сирии, Ливане и Ираке, сея нестабильность везде: от Северной Африки до Южной Азии. Эти группировки преследуют разные цели, но их объединяет одно — ярый антиамериканизм.

«Более того, в нынешних обстоятельствах Соединённые Штаты мало что могут с этим поделать, потому что в то время, как эти группировки укрепляют свою власть, Америка, судя по всему, отступает», — отмечает газета.

За последнее десятилетие США систематически работали над уменьшением своего влияния в большинстве горячих точек региона. Америка закрыла посольства в нескольких странах, включая Ливию, Йемен, Сирию и Афганистан. При этом США на данный момент не способны контролировать своих номинальных союзников в Турции, Саудовской Аравии и Пакистане — что довольно унизительно.

В то же время, хотя Байден и утверждает, что он стремится переориентировать США на противостояние угрозам со стороны РФ и Китая, уход Вашингтона из Афганистана, судя по всему, их только приободрил.

Единственный способ выправить ситуацию — это срочно начать возвращать своё присутствие в регионе. Причём главным образом речь здесь идёт не о военных контингентах. Рейды спецназа и удары БПЛА по-прежнему играют важнейшую роль в борьбе с терроризмом, однако провал США в Афганистане ясно продемонстрировал, что чисто военного решения здесь нет.

В антитеррористическом инструментарии США завалялись несколько недостаточно используемых орудий, которые можно сочетать с ударами молотка: это дипломатия, программы содействия в развитии, разведка, правоохранительная деятельность и торговля. Этими инструментами стоит пользоваться не только для оказания помощи союзникам США, но и для того, чтобы укреплять стабильность и продвигать политическое урегулирование различных конфликтов.

В 1989 году, когда, потерпев поражение, из Афганистана ушла совсем другая сверхдержава, США закрыли своё посольство в Кабуле. В течение последующих 12 лет Америка изо всех сил старалась не замечать Афганистан — пока её не разбудил кошмар 11 сентября.

«И вот теперь западные правительства испытывают соблазн вновь перевернуть страницу истории, посвящённую Афганистану. И это было бы колоссальной ошибкой», — подытоживает The Washington Post.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.