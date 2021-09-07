 

SVT – это на Судный день — на Шпицбергене планируют построить тысячелетнее хранилище для музыки

07.09.2021, 22:52, Новости дня
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Организаторы проекта Global Vault Music собираются построить на Шпицбергене сверхнадёжное хранилище музыки, где та сможет в теории храниться многие века, передаёт SVT. Во многом этот проект рассчитан на Судный день, а также спасение тех произведений, которые по тем или иным причинам могут быть безвозвратно утрачены.

АЛЬФОНС КАРАБУДА, член правления Global Vault Music: Там надёжные температурные условия, но это также и демилитаризованная зона. Ряд стран не считает, что оттуда может исходить какая-либо угроза.

В гротах Шпицбергена музыка может храниться до тысячи лет. То же самое можно сказать и о семенах, которые собраны там на случай глобальной катастрофы. Альфонс Карабуда пока что не стал вдаваться в детали относительно того, как именно музыка будет храниться, однако отметил, что для этих целей будет использоваться крайне износоустойчивый материал.

АЛЬФОНС КАРАБУДА: С этим-то раньше и была проблема: говорили о том, что информация хранится в цифровом виде, то есть в виде нулей и единичек, но то же самое можно сказать и о старых кассетных лентах, которые высыхали и превращались в труху. Нули и единицы тоже исчезали.

Музыкальные организации смогут присылать музыку, которую, по их мнению, сохранить важнее всего. Вместе с тем приоритетное внимание уделяется музыке, которая находится под угрозой полного исчезновения.

АЛЬФОНС КАРАБУДА: Вспомнить, например, Камбоджу, где 90 процентов людей, творящих культуру, а также исполнителей, были убиты. А что теперь будет в Афганистане? Ведь есть немало утраченных образцов культурного наследия и музыки.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2021 года.



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