 

Американский политик хочет отключить свет в резиденции Путина

07.09.2021, 22:44, Разное
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В резиденции президента России Владимира Путина нужно отключить электричество. Так считает экс-помощник госсекретаря США Дэвид Крамер.

Крамер пояснил, что таким образом Вашингтон сможет продемонстрировать Москве свою жесткую позицию. Он напомнил, что на встрече с российским лидером в Женеве президент США Джо Байден говорил о технологических способностях страны реагировать на кибератаки и ему следует подтвердить свои слова именно таким способом, передаёт Ura.ru.



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