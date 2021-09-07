 

Песков раскрыл место осеннего отдыха Путина и Шойгу

07.09.2021, 22:44, Разное
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Президент России Владимир Путин и министр обороны России Сергей Шойгу находятся на отдыхе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин и Шойгу проводят досуг в одном из регионов Сибири, но конкретное место пока держится в тайне. Они гуляют на свежем воздухе посреди гор и тайги, что представитель Кремля назвал обычным отдыхом политиков и пообещал, что сделанные во время путешествия фотографии будут обнародованы. Дипломат добавил, что скорее всего политики вернутся в Москву в среду вечером, передаёт Vse42.ru.



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