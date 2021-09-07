 

“Я тебе купил билет в Россию, собирайся и уезжай”. Мэра Кременной на встрече с ветеранами облили пивом “Московское”

07.09.2021, 22:28, Новости дня
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Присутствовавшие на встрече заявили, что Струк поддерживал боевиков “ЛНР” и организовывал для них полевые кухни под своими плакатами. 

“Запрограммированный Струк знает, как уходить от неудобных вопросов, но бутылка пива, изготовленная на его заводе, с русским триколором и соответствующим названием “Московское” не оставила шансов для маневра”, – написал Кириллов.

https://www.facebook.com/KirillovPRO/videos/2401682599967061/

Контекст:

Издание Depo.ua писало, что согласно данным Youcontrol, 100% акций “ПИНТА-Кормянский пивоваренный завод”, который выпускает пиво “Московское”, принадлежат Елене Петровне Струк.

“Против Струка первое уголовное производство по фактам причастности к участию в создании “ЛНР” было открыто еще в 2014 году. Второе уголовное производство по фактам совершения Струком действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, открыто уже в 2019 году. Но никаких последствий эти производства для него не имели”, – отмечали журналисты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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