 

Российского пропагандиста Киселева госпитализировали с COVID-19

07.09.2021, 22:28, Новости дня
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Telegram-канал Mash пишет со ссылкой на свои источники, что 67-летний ведущий работал, игнорируя высокую температуру и кашель, пока не развилась двусторонняя пневмония, а ПЦР-тест не показал положительный результат. Сообщается, что сейчас Киселев госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Последний на сегодняшний день эфир программы Киселева “Вести недели” вышел в минувшее воскресенье, 5 сентября.

В комментарии “РИА Новости” Киселев подтвердил свой диагноз. Он сообщил, что его госпитализировали с температурой выше 38 градусов, но лечение дало хороший результат и сейчас температура уже нормальная, “прогноз оптимистичный”. О пневмонии он не упоминает.

В конце января Киселев говорил Baltnews, что сделал прививку от коронавируса вакциной “Спутник V”. Он подчеркнул, что это совершенно безопасная вакцина, и заявил, что чувствует себя защищенным. По словам Киселева, когда ему “измерили иммунитет”, он оказался, как “у среднестатистического переболевшего человека”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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