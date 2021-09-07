 

“Ты взорвала мой мир”, “С днем рождения, наша любовь”. Футболист Андрей Пятов показал фото с младшей дочерью

07.09.2021, 22:28, Новости дня
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“Малышка Майя! Солнышко! С первого дня твоего появления на свет и по сей день мы с мамой безмерно счастливы. Большая радость быть твоими родителями и не уставать восхищаться твоей красотой, рассуждениями и отношением к миру. С днем рождения, наша любовь”, – написал 37-летний спортсмен.

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Жена футболиста Юлия Пятова тоже поздравила младшую дочь в Instagram. “Майя! Ты взорвала мой мир! Ты покоряешь всех, кого встречаешь на своем пути! Я искренне горжусь своим творением, своей частичкой себя, своим ребенком. Этого не отнять, не купить и не придумать! Ты лучшая сестричка для своих сестер и брата. Ты прекрасна, доченька!” – написала она.

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Контекст:

Заслуженный мастер спорта, футболист Андрей Пятов родился 28 июня 1984 года в Кировограде. В донецкий “Шахтер” футболист перешел из полтавской “Ворсклы” в декабре 2006 года. По информации СМИ, стоимость перехода была 6 млн грн. В составе “Шахтера” он выиграл Кубок УЕФА 2008–2009 годов.

Андрей и Юлия Пятовы поженились в 2005 году. Супруги воспитывают четверых детей: троих девочек – Дашу (2006), Милану (2009) и Майю (2014) – и сына Льва, который родился два с половиной года назад.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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