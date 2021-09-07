 

Полиция закрыла производство, открытое после расистских высказываний в адрес Беленюка. Спортсмен заявил, что сам отозвал заявление

07.09.2021, 22:28, Новости дня
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“Уголовное производство закрыто на основании заявления потерпевшего”, – отметила она.

По словам Тищенко, производство могло быть закрыто еще в августе.

“РБК-Украина” написало, что 25 августа производство закрыли основании п.2 ч.1 ст.284 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Эта статья означает отсутствие в деянии состава уголовного преступления.

Сам Беленюк сообщил “Радiо Свобода”  подтвердил, что отозвал заявление.

“Да, я действительно отозвал заявление. У меня была встреча с представителями одной организации, они заверили, что знают, кто это сделал и провели с этими людьми воспитательную беседу. От себя выразили извинения и слова поддержки. Это и стало поводом отзыва заявления. Для меня конфликт исчерпан”, – сказал спортсмен.

Контекст:

Беленюк 13 августа сообщил, что неизвестные в центре Киева пытались спровоцировать его на конфликт, выкрикивая в его адрес оскорбления на расистской почве. 

Полиция по факту инцидента начала расследование. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи ксенофобии и расизма в Украине недопустимы и полиция должна их пресекать. Он назвал Беленюка “один из самых достойных сыновей Украины”.

Спортсмен родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию “Слуга народа”.

Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 годов, чемпион мира 2015-го и 2019 годов. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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