Адвокат Иван Павлов уехал из России после разгрома «Команды 29»

За ним установили «наружку».

Адвокат Иван Павлов уехал из РФ в Грузию. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу…», — написал он.

Как отмечает Павлов, после того, как против него возбудили уголовное дело, связанное с «разглашением» информации по делу журналиста Ивана Сафронова, ему запретили общаться со свидетелями, а также использовать средства связи и интернет, что сделало его работу «невозможной».

«Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход.

На то, чтобы найти для своих подзащитных надежных адвокатов, которые продолжат работать в России, ушел не один месяц», — пояснил Павлов.

В день вылета из страны за ним выставили наружное наблюдение, «караулили» весь день у дома в Петербурге, отправились за ним в аэропорт и проводили до самого самолета, сообщает Павлов. «Но препятствовать вылету не стали, несмотря на то, что у меня был билет в один конец», — пояснил он.

Павлов подчеркнул, что несмотря на то, что он временно вынужден жить за границей, свое настоящее и будущее он связывает с Россией.

«И я вернусь», — говорит он.

Пока что защитник займется своими новыми проектами и будет налаживать прежнюю работу «на удаленке», подытожил он.

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В июле этого года правозащитное объединение «Команда 29», руководителем которого был Павлов, объявило о самороспуске после блокировки сайта проекта. Из документов силовиков выяснилось, что они отождествляют «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии организацией Společnost Svobody Informace, деятельность которой признана Генпрокуратурой РФ нежелательной. В объединении эту связь отрицают.

В апреле этого года к Павлову пришли с обыском сотрудники ФСБ. Против него возбудили уголовное дело, связанное с «разглашением» информации по делу Сафронова. Претензии силовиков были связаны с тем, что адвокат передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении своего подзащитного в качестве обвиняемого, а затем рассказал СМИ, что в его деле появился анонимный секретный свидетель под псевдонимом.

«Команда 29» специализировалась на защите обвиняемых по статьям о госизмене, разглашении гостайны и шпионаже. Среди ее подзащитных, помимо Сафронова — бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан, и умерший в апреле ученый Виктор Кудрявцев. Также юристы объединения представляли в суде Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который сначала был внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, а затем был признан Мосгорсудом экстремистской организацией.

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