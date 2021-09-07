 

Адвокат Иван Павлов уехал из России после разгрома «Команды 29»

07.09.2021, 22:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За ним установили «наружку».

Адвокат Иван Павлов уехал из РФ в Грузию. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

«Теперь я эмигрант. Пока в Грузии — стране, с которой меня многое связывает. Здесь родилась моя мама, похоронен мой дед, здесь я прожил три года в детстве, ходил в школу…», — написал он.

Как отмечает Павлов, после того, как против него возбудили уголовное дело, связанное с «разглашением» информации по делу журналиста Ивана Сафронова, ему запретили общаться со свидетелями, а также использовать средства связи и интернет, что сделало его работу «невозможной».

«Запреты не касались лишь одного — возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход.

На то, чтобы найти для своих подзащитных надежных адвокатов, которые продолжат работать в России, ушел не один месяц», — пояснил Павлов.

В день вылета из страны за ним выставили наружное наблюдение, «караулили» весь день у дома в Петербурге, отправились за ним в аэропорт и проводили до самого самолета, сообщает Павлов. «Но препятствовать вылету не стали, несмотря на то, что у меня был билет в один конец», — пояснил он.

Павлов подчеркнул, что несмотря на то, что он временно вынужден жить за границей, свое настоящее и будущее он связывает с Россией.

«И я вернусь», — говорит он.

Пока что защитник займется своими новыми проектами и будет налаживать прежнюю работу «на удаленке», подытожил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Произвол легко творить в темноте и тишине»

Бывший глава «нежелательной» «Команды 29»* Иван Павлов объясняет, почему закрылся проект, что теперь будет с делами за госизмену и почему государство пришло за адвокатами

В июле этого года правозащитное объединение «Команда 29», руководителем которого был Павлов, объявило о самороспуске после блокировки сайта проекта. Из документов силовиков выяснилось, что они отождествляют «Команду 29» с зарегистрированной в Чехии организацией Společnost Svobody Informace, деятельность которой признана Генпрокуратурой РФ нежелательной. В объединении эту связь отрицают.

В апреле этого года к Павлову пришли с обыском сотрудники ФСБ. Против него возбудили уголовное дело, связанное с «разглашением» информации по делу Сафронова. Претензии силовиков были связаны с тем, что адвокат передал в газету «Ведомости» постановление о привлечении своего подзащитного в качестве обвиняемого, а затем рассказал СМИ, что в его деле появился анонимный секретный свидетель под псевдонимом.

«Команда 29» специализировалась на защите обвиняемых по статьям о госизмене, разглашении гостайны и шпионаже. Среди ее подзащитных, помимо Сафронова — бывший топ-менеджер «Интер РАО» Карина Цуркан, и умерший в апреле ученый Виктор Кудрявцев. Также юристы объединения представляли в суде Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), который сначала был внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, а затем был признан Мосгорсудом экстремистской организацией.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.04 / Медицинский журнал отозвал статью о пониженном риске заражения SARS-Cov-2 среди курильщиков

10.04 / Мнение: Нужны ли нам школы для талантливых детей?

09.11 / Мнение: Классика жанра

29.06 / Украинская армия обстреляла Донбасс

07.03 / Диетолог назвала популярные, но бесполезные методы похудения

10.08 / Владимир Винокур осудил противников инициативы Татьяны Булановой

15.11 / Мнение: В защиту секса и стриптиза

28.01 / «Массовые беспорядки» и массовые сомнения

03.02 / Молодой семье подарили старинную детскую коляску и сразу в доме начались паранормальные явления

21.08 / Воск, уксус и спирт: как предотвратить появление плесени на кожаной куртке и способы ее удаления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика